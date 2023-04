Luis Campos dévoile les sept intransférables du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Campos a promis la révolution au PSG lors du prochain mercato afin de rebâtir un effectif compétitif en Ligue des Champions.

L’idée est plus que jamais de bâtir un effectif jeune et cohérent autour de Kylian Mbappé et d’en terminer de manière définitive avec les stars trentenaires aux salaires colossaux. Lionel Messi et Neymar sont donc poussés vers la sortie, au même titre que Sergio Ramos. Tout n’est en revanche pas à jeter du côté du Paris Saint-Germain puisque selon les informations du Mundo Deportivo, Luis Campos a nommé sept joueurs intransférables dans l’optique du prochain mercato.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Le premier d’entre eux n’est autre que le gardien Gianluigi Donnarumma. Certes, le gardien italien du PSG n’a pas toujours fait l’unanimité cette saison. En interne, on garde néanmoins une confiance totale en l’ex-gardien de l’AC Milan, qui fait assurément partie des plus prometteurs de sa génération et qui n’a pas été élu meilleur gardien de l’Euro par hasard en 2021. Dans le secteur défensif, cela ne surprendra personne, Achraf Hakimi et Nuno Mendes font pleinement partie du projet de Luis Campos pour le futur du Paris Saint-Germain.

En attaque, seul Mbappé est intransférable

Les deux latéraux sont aussi bien capables d’évoluer dans une défense à quatre ou dans un rôle plus offensif de piston. Un choix plus contestable a également été tranché par le coordinateur sportif portugais, celui de conserver impérativement Marquinhos. Le capitaine brésilien ne fait plus l’unanimité et sa saison 2022-2023 a été très délicate. Mais le Brésilien garde la pleine confiance de l’état-major du PSG, qui souhaite continuer à en faire son capitaine pour la saison à venir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Au milieu de terrain, Danilo Pereira et Marco Verratti sont toujours perçus comme deux joueurs capitaux, l’un pour sa fiabilité et son état d’esprit, l’autre pour son talent et sa fidélité au club de la capitale. Enfin et sans surprise, le septième joueur intransférable dans l’esprit de la direction parisienne n’est autre que Kylian Mbappé, autour de qui Luis Campos souhaite rebâtir tout une attaque. L’idée du Portugais est de recruter des joueurs complémentaires au Français à l’instar par exemple de Marcus Thuram, Victor Osimhen, Marcus Rashford ou encore Randal Kolo-Muani.