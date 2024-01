Luis Campos adore ce défenseur français, son prix freine le PSG

Dans : PSG.

Le départ de Nordi Mukiele est toujours à l’ordre du jour au PSG, qui s’active pour lui trouver un potentiel successeur. La piste Sacha Boey a été évoquée mais le prix du défenseur de Galatasaray est trop élevé.

A la surprise générale, Nordi Mukiele est l’un des joueurs du PSG les plus courtisés lors de ce mercato hivernal. En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique dans la capitale française, l’ancien défenseur du RB Leipzig attire les convoitises. La Juventus Turin et le Bayern Munich sont prêts à mettre une grosse somme d’argent sur la table pour convaincre le PSG de lui vendre son joueur, aussi bien capable de jouer en tant que défenseur central ou en tant que latéral droit.

Le Paris Saint-Germain n’est pas fermé à l’idée de vendre Nordi Mukiele à une condition : lui avoir trouvé au préalable un remplaçant pour combler son départ numériquement. Luis Enrique considère davantage Mukiele comme un latéral droit et par conséquent, c’est à ce poste que se concentrent les recherches du PSG pour combler un éventuel départ de l’ancien Montpelliérain. A en croire les informations de Saber Desfarges, journaliste pour TF1, un ancien de Ligue 1 plait beaucoup à Luis Campos en la personne de Sacha Boey, qui enchaine les belles performances à Galatasaray en Turquie.

Sacha Boey trop cher pour le PSG cet hiver

Le joueur a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement du PSG… qui ne devrait toutefois pas donner suite. Et pour cause, le journaliste révèle que le prix est trop onéreux pour une simple doublure car à Paris, on cherche un remplaçant à Achraf Hakimi et non un potentiel titulaire sur la durée au poste de latéral droit. Sacha Boey est par ailleurs très convoité en Premier League, ce qui explique que son prix soit gonflé en cette période de mercato hivernal. A la recherche d’un latéral droit cet hiver, Arsenal est sur les rangs et serait disposé à formuler une belle offre à Galatasaray, raison pour laquelle le club turc n’a pas vraiment dans l’idée de faire un cadeau au PSG en lui vendant Sacha Boey au rabais.