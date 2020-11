PSG : Le maillot du Qatar s’arrache, Beye est furieux

Dans : PSG.

C’est une scène qui se passe quasiment à chaque fin de match et qui a tendance à sacrément énerver les entraineurs.

Une fois la rencontre terminée, les adversaires font passer des petits messages pour essayer de récupérer les maillots des joueurs du PSG. Souvent, cela se fait discrètement, avec un échange classique après la rencontre, ou un intendant qui fait le voyage pour transmettre la tenue qu’un adversaire voulait absolument. Mais ce samedi soir, après le match entre Paris et Nantes, plusieurs joueurs nantais ont attendu de se voir remettre le maillot « third » aux couleurs du Qatar de Mbappé et compagnie. Des images diffusées par Canal+ après la rencontre, et qui montre même un Nantais exhiber fièrement la tenue récupérée avec un large sourire. C’en était trop pour Habib Beye, qui n’a pas voulu trop commenter cette histoire sachant qu’il s’agissait d’images de fin de match sans connaitre tout le contexte, mais qui a tout de même noté que les Canaris passaient un peu trop vite l’éponge à son goût.

« Si concrètement perdre 3-0 ça apporte du sourire… Je ne parle pas du changement de maillots, mais si concrètement, un entraineur voit son équipe perdre 3-0 et 10-15 minutes après, il voit son joueur rigoler dans un couloir. Je suis désolé mais je crois que c’est une mauvaise idée », a expliqué l’ancien joueur de l’OM sur les antennes de Canal+. Habib Beye, qui ne cache pas son envie d’entrainer au haut niveau dans les années à venir, fait en tout cas passer le message sur les attitudes qu’il ne faut pas avoir après une défaite.