Luciano Spalletti, la gigantesque surprise du PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un successeur à Christophe Galtier, le PSG a contacté José Mourinho. Mais la direction parisienne a une autre cible en Italie.

Le titre de champion de France n’est pas encore dans la poche pour le Paris Saint-Germain, toujours sous la menace de Lens malgré un matelas confortable de six points d’avance à quatre journées de la fin du championnat. Rien n’est encore acté mais Luis Campos prépare déjà la saison prochaine. Ces derniers jours, le coordinateur sportif du PSG a notamment avancé ses pions dans le dossier du futur entraîneur. Le départ de Christophe Galtier ne fait plus aucun doute et le champion de France en titre a la volonté de vite avancer sur sa succession afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu durant l’été.

Les joueurs de Naples ont lancé Luciano Spalletti dans les airs 😆 pic.twitter.com/rhAg2Zdr4k — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) May 8, 2023

A en croire les informations de RMC ce lundi, José Mourinho a été contacté par Luis Campos et le Portugais, actuellement en poste à l’AS Roma, est très intéressé par la perspective de coacher le Paris Saint-Germain. Le club parisien a néanmoins une autre piste en Italie et celle-ci est surprenante car elle n’avait pas encore fuité jusqu’à présent. L’insider Ignazio Genuardi affirme que Luciano Spalletti, qui vient d’être sacré champion d’Italie avec Naples, est dans la short-list du Paris SG pour la succession de Christophe Galtier.

Mourinho bien ciblé par le PSG, qui pense aussi à Spalletti

« On entend beaucoup parler de Mourinho (AS Rome) pour prendre la suite de Galtier au PSG, mais une autre piste mène à Spalletti. Aujourd’hui, le technicien italien n’est pas sûr de rester à Naples et Paris étudie son profil » a publié le journaliste sur son compte Twitter. C’est donc un second coach de Série A au profil totalement différent de celui de José Mourinho qui est ciblé par l’état-major parisien. Reste maintenant à voir qui sera l’heureux élu alors que ces dernières semaines, les noms d’Antonio Conte, de Zinedine Zidane ou encore de Julian Nagelsmann ont été associés au PSG.