Lucas Paqueta dégoûté, le PSG revient à la charge

Par Mehdi Lunay

En quête d'éléments forts pour son entrejeu, le PSG suit de près la situation de Lucas Paqueta. L'ancien lyonnais a certes remporté la C4 avec West Ham mais il a été déçu par la saison des Hammers.

Lucas Paqueta va t-il faire un retour fracassant en Ligue 1 ? Moins d'un an après son départ de l'OL pour West Ham, le milieu brésilien est ouvert à un départ du club londonien. Chez les Hammers, Paqueta a vécu une saison paradoxale. Excellente en Europe puisque West Ham a gagné la Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina. Le Brésilien a réalisé une solide campagne européenne, délivrant notamment la passe décisive sur le but victorieux de Bowen en finale. Néanmoins, en Premier League, ce fut plus dur avec une médiocre 14e place et la peur d'être relégué en Championship. En plus, Paqueta n'est pas en phase avec son entraîneur David Moyes et estime que ce dernier l'utilise mal.

Paqueta déçu en Angleterre, le PSG veut en profiter

Déçu par cette première saison anglaise et le niveau de West Ham, Paqueta n'est pas rassuré par l'avenir avec le probable départ de Declan Rice. Un contexte favorable au PSG, lequel est au courant de la frustration de Lucas Paqueta à Londres. Selon 90min, le club parisien réfléchit sérieusement à un recrutement de l'ancien lyonnais cet été. Pas une première puisque le PSG suivait déjà le joueur à l'OL, voulant le recruter en 2021 puis en 2022 avant que ce dernier ne parte en Angleterre pour 43 millions d'euros.

Info 90min 🚨 Lucas Paqueta est dans le viseur du PSG 👀 Le club parisien pourrait profiter de la frustration et des doutes du Brésilien pour le rapatrier en Ligue 1

✍️ @SteevenOcchi via @GraemeBailey https://t.co/8aOinaEi2k — 90min 🇫🇷 (@90minFR) June 27, 2023

En manque de milieu de terrain performant, le PSG ne peut être que séduit par le profil de Paqueta. Très bon techniquement et concerné par les tâches défensives, il connaît surtout bien la Ligue 1. L'idée de rejoindre ses amis brésiliens Neymar et Marquinhos à Paris a de quoi le séduire. Néanmoins, il faudra convaincre West Ham de le vendre au mercato estival. Les Hammers ne veulent pas céder cet élément important de leur effectif, sous contrat jusqu'en 2027. Ils ont une Ligue Europa à disputer la saison prochaine ainsi qu'une Premier League toujours aussi disputée. Seul un bon chèque du PSG pourrait changer la donne. A voir si les Parisiens veulent miser autant sur le joueur de 25 ans, solide international brésilien aux 42 sélections malgré tout.