Lucas Hernandez pour 45 ME, Munich a arnaqué le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le chantier de la défense a-t-il été réglé au mercato ? La saison prochaine le dira, mais le recrutement d'un Lucas Hernandez deux fois gravement blessé au genou ne convainc pas tout le monde.

Le PSG a frappé fort sur ce marché des transferts avec déjà une demi-douzaine de recrues. Les problèmes défensifs et le départ de Sergio Ramos ont été compensés par la signature de Milan Skriniar libre en provenance de l’Inter Milan, et l’arrivée de Lucas Hernandez du Bayern Munich. Pour récupérer l’international français, le PSG a tout de même lâché une somme supérieure à 45 millions d’euros, et pouvant atteindre 50 millions d’euros avec les bonus. Un montant qui a surpris pour un joueur qui vient de se blesser gravement au genou à la Coupe du monde, et ce pour la deuxième fois de sa carrière. Forcément, cette fragilité aurait pu avoir tendance à rendre prudent. Mais, ce n’est pas le cas du PSG qui a décidé de mettre le paquet pour le natif de Marseille.

Le PSG perdant ? Le Bayern est en tout cas gagnant

🔴🔵Les retrouvailles entre Lucas Hernandez et Kimpembe pic.twitter.com/C9WZOQDVQ4 — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) July 14, 2023

Un transfert dont le montant fait grincer des dents, et qui pourrait clairement ne pas être rentable. C’est du moins l’avis d’Alexis Menuge, correspondant de L’Equipe en Allemagne, et qui a donc suivi les saisons de Lucas Hernandez de près. Et pour le journaliste, interrogé par CulturePSG, ça ne sent pas la bonne affaire pour le club de la capitale. « Oui, on peut dire que le PSG fait un vrai pari. Quand on voit que le Bayern le vend pour 47M€ alors qu’il n’est que 'sur une jambe' et va recruter Kim Min-Jae pour le même prix, le club bavarois est gagnant dans l’affaire. En tout cas, c’est ce qu’on dit parce que le PSG prend un risque et que Lucas Hernandez, en quatre ans au Bayern, n’a jamais joué une pleine saison sur le plan physique. Son rapport qualité/prix ne satisfait personne en Bavière », a livré Alexis Menuge, pour qui Lucas Hernandez va clairement jouer dans l’axe de la défense, et sera aussi très suivi sur la qualité de ses relances.

« Techniquement, il n’est tout de même pas extraordinaire. C’est vrai que sa qualité de relance est plutôt bonne, ce qui pourrait plaire à Luis Enrique. Il fait parfois quelques erreurs, notamment quand l’adversaire presse très haut, ce qui a souvent été le cas en Bundesliga ou en Champions League », a prévenu le journaliste spécialisé, dans des propos qui ne vont pas forcément rassurer les supporters du PSG déjà dubitatifs sur son attachement à Marseille et à l’OM.