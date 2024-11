Lookman au PSG, l'opération n'est pas morte

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère pouvoir recruter un nouveau joueur offensif cet hiver lors du marché des transferts. Le profil d'Ademola Lookman est toujours étudié par le club de la capitale, qui n'a pas laissé tomber le Nigérian.

Luis Enrique souhaite la venue d'un nouveau joueur offensif de côté cet hiver lors du marché des transferts. L'Espagnol a pas mal de joueurs en tête. C'était déjà le cas l'été dernier mais certains clubs demandaient des sommes trop élevées pour le PSG. Depuis, les choses ont changé et Paris se doit d'apporter de la concurrence dans son secteur offensif. Un profil plait particulièrement au Paris Saint-Germain : Ademola Lookman. L'international nigérian de l'Atalanta marche sur l'eau depuis le début de la saison et était d'ailleurs chaud à l'idée de rejoindre le club de la capitale l'été dernier. Apparemment, Paris est bien déterminé à boucler un deal cet hiver.

Lookman au PSG, rien n'est fini

Ce n'est pas Paolo Paganini, qui s'est exprimé dans TMW Radio, qui dira le contraire : « Lookman ? Je comprends que l'intérêt du PSG est resté intact. Il est sur la liste d'achats du club parisien, reste à savoir si l'Atalanta pourra se priver de quelqu'un comme Lookman en janvier, même si je comprends que l'Atalanta a une envie de recruter Raspadori, qui est un possible remplaçant ». Reste à savoir combien le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre pour s'offrir Lookman. Depuis le début de son nouvel exercice avec le club de Bergame, le joueur de 27 ans a planté 8 buts et délivré 5 passes décisives en 14 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il serait assurément un énorme plus pour le PSG et un concurrent de choix pour Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. A Paris plus qu'ailleurs en Ligue 1, le marché des transferts s'annonce plus bouillant que jamais.