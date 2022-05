Liverpool lui résiste, Salah s'imagine au PSG

Dans : PSG.

Sous contrat jusqu’en 2023, Mohamed Salah ne parvient pas à s’entendre avec Liverpool pour une prolongation. Si le désaccord se confirme, un départ pourrait être envisagé cet été. Un scénario que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone attendent avec impatience.

Les mois passent et la situation de Mohamed Salah n’évolue pas. Après de longues discussions avec ses dirigeants, l’attaquant lié à Liverpool jusqu’en 2023 semble encore loin d’un accord pour une prolongation. L’Egyptien ne cesse de répéter son attachement aux Reds et sa volonté de signer un nouveau bail. Mais selon lui, la direction ne fait pas les efforts nécessaires pour le conserver. « Mon avenir ? Je ne sais pas, il me reste un an », rappelait Mohamed Salah au magazine Four Four Two le mois dernier.

« Je pense que les fans savent ce que je veux, mais dans le contrat, ce n’est pas du tout une question d’argent, ajoutait l’ancien joueur de Chelsea. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement, il me reste un an et les fans savent ce que je veux. » Ce que les supporters de Liverpool savent aussi, c’est qu’un désaccord définitif pourrait provoquer le départ de Mohamed Salah. L’actuel deuxième de Premier League pourrait décider de le transférer pour l’empêcher de partir libre l’année prochaine.

Salah tenté par le PSG

Un scénario que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone attendent avec impatience. En effet, The Telegraph nous apprend que ces deux clubs se sont manifestés auprès de l’entourage du Pharaon, avec l’espoir de l’accueillir en cas de divorce avec les Reds. Du côté de la capitale française, sa signature pourrait permettre de remplacer l’ailier Angel Di Maria, voire l’attaquant Kylian Mbappé, tous les deux en fin de contrat. Mais pour le moment, Mohamed Salah, tenté par ses deux autres options, n’aurait pris aucune décision.