Le PSG dépouillé par Liverpool, Dembélé est visé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le jour de ses 28 ans, Ousmane Dembélé voit Liverpool craquer pour ses qualités. Une légende des Reds rêve de le voir quitter le PSG pour la Mersey.

Parfois pointé du doigt par le passé pour ses changements tactiques que personne n’avait vu venir, Luis Enrique a fait l’unanimité cette saison. Sa décision de remplacer Kylian Mbappé par Ousmane Dembélé n’a au départ pas convaincu étant donnée la maladresse assez incroyable de l’ailier formé au Stade Rennais sur ses années barcelonaises notamment. Mais progressivement, l’attaquant tricolore a trouvé la mire pour empiler les buts comme jamais dans sa carrière, et faire de lui le fer de lance du PSG en Ligue des Champions et même un candidat au Ballon d’Or si Paris va au bout contre l’Inter Milan.

Dembélé a tout pour plaire à Liverpool

Une réussite bluffante qui pourrait aussi changer la suite de sa carrière. Dembélé se plait à Paris, mais une offre copieuse venue de Premier League, dans un championnat qui le fait rêver, pourrait changer la donne. C’est ce qu’espère voir Dean Saunders, comme il le confie dans la revue de presse du site des Reds. L’ancien joueur de Liverpool rêve de voir Dembélé remplacer un Darwin Nunez annoncé sur le départ en raison de sa maladresse dans le dernier geste, qui l’empêche de peser sur les résultats du club de la Mersey. Ce ne serait pas le cas avec le champion du monde 2018.

« Liverpool a besoin d’un attaquant qui travaille aussi dur que Darwin Nunez, mais qui marque bien plus de buts. J’aimerais vraiment les voir essayer de faire venir Ousmane Dembélé. Il travaille dur, plus dur que beaucoup d’attaquants, et il sait très bien trouver le chemin des filets. Il a vraiment été brillant contre Liverpool cette saison, et je suis surpris qu’il n’y ait pas plus de rumeurs sur un intérêt. Dembélé, c’est un joueur de grande classe et il y a une certaine ressemblance dans le jeu de Liverpool par rapport au PSG, il s’intégrerait parfaitement », a lancé Dean Saunders, pour qui les Reds ne doivent pas hésiter une seconde et mettre le paquet pour faire venir l’attaquant parisien. Ce ne sera pas chose aisée, car même si Dembélé venait à être tenté, le PSG n’a pas pour habitude de vendre des joueurs majeurs et sur lesquels il s’appuie. Surtout avec un Luis Enrique qui a désormais un pouvoir agrandi dans les décisions liées au mercato parisien.