PSG ‍: Le comportement de Nasser Al-Khelaïfi, il n’en revient pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Brest a marqué les esprits cette saison avec son parcours en Ligue des Champions. Mais le rêve s'est brutalement arrêté face au PSG.

Le Stade Brestois s’est fait un cadeau bien légitime ce mercredi, en assistant à une projection mettant en valeur le parcours du club breton en Ligue des Champions cette saison. Le SB29 a assuré son maintien et a brillé en Coupe d’Europe, de quoi donner le sourire à toute une ville. S’il s’est fait très lourdement sortir par le PSG au niveau des barrages avant les 1/8e de finale, le Stade Brestois n’en veut pas à son adversaire et lui souhaite même le meilleur pour la finale contre l’Inter Milan à la fin du mois de mai.

𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐢𝐬 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝'𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞. 🇪🇺

Le film de l'épopée en Ligue des Champions.



𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟲 𝗺𝗮𝗶. 🍿 pic.twitter.com/yQSeOpQhEf — Stade Brestois 29 (@SB29) May 14, 2025



Le souvenir est en effet encore vivant dans l’esprit de Denis Le Saint, le président du Stade Brestois, qui raconte avec une certaine émotion comment il a été reçu par Nasser Al-Khelaïfi à Paris avant le match retour. Le dirigeant qatari a mis les petits plats dans les grands et ses attentions ont fait toute la différence. « Quand on fait le dîner à Paris avec le président Nasser, dans le protocole, il y a l’échange des cadeaux. Déjà, la nappe était rouge et blanche, le dessert au nom du Stade Brestois. Il avait demandé que le repas soit fait avec des produits de notre entreprise. Déjà, l’attention, j’étais un peu surpris », a livré le président de Brest, avant de voir que la surprise allait beaucoup plus loin devant le souci du détail pour bien traiter ses hôtes d’un soir.

« Maintenant, je n’ai qu’une envie »

« Après, quand on quitte l’endroit où on déjeune, il prend nos cadeaux, il nous accompagne jusqu’en bas, et il me dit : « vous rentrez comment ? » Bah, l’hôtel est à 300 mètres… On rentre à pied. Non, vous ne rentrez pas à pied. Il appelle le van, un gars descend, il prend nos cadeaux, il les met dans le coffre, et il dit : « montez dans le van. » On lui dit qu’on a à peine 300 mètres à faire à pied… Puis, il monte avec nous et nous dépose devant la porte. Là, je dis : la classe quand même. Il n’était pas obligé. Tout ça pour dire que les très grands, ils savent faire. Et moi, maintenant, je n’ai qu’une envie, c’est de toujours bien accueillir l’équipe adverse », en a conclu, auprès de L’Equipe, un Denis Le Saint marqué par cet accueil niveau Ligue des Champions.