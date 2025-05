Le PSG et Arsenal s'affrontent pour un défenseur de Liga

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après une lutte sur le terrain en demi-finale de la Ligue des champions, Arsenal et le PSG vont se tirer la bourre sur le mercato. Au centre des débats, le jeune défenseur de Valence, Cristhian Mosquera.

Quel secteur reste-t-il à renforcer pour le Paris Saint-Germain cet été ? L’équipe de Luis Enrique semble avoir trouvé une dynamique positive cette saison et tentera de remporter sa première finale de Ligue des champions le 31 mai prochain à Munich. Sur le mercato estival, les dirigeants parisiens ont activé plusieurs pistes, notamment celle du défenseur hispano-colombien, Cristhian Mosquera. Auteur d’une saison très solide avec Valence en Liga, le jeune joueur de 20 ans a disputé plus de 34 matchs cette saison (97% de titularisation). Roc d’un mètre quatre-vingt-onze, Mosquera est courtisé par de nombreux cadors européens. Certains pourraient rapidement passer à l’offensive. Sur Transfermarkt, le natif d’Alicante est valorisé à 30 millions d’euros.

Arsenal à la lutte avec le PSG mais pas que…

🇨🇵 El @PSG_inside valora la opción Cristhian Mosquera y ha tanteado al futbolista



👤 El central, por sus características, es del gusto de Luis Enrique y Luis Campos



💰 Operación que económicamente les encaja pic.twitter.com/B5JhofBGiF — Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) May 13, 2025

Selon la Tribuna Deportiva, le PSG fait partie des clubs intéressés par le joueur de Valence. Avec les incertitudes Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe (1250 minutes jouées en cumulées cette saison), le club de la capitale veut faire évoluer son secteur défensif. Cependant, Arsenal va dégainer le premier. Selon Cadena SER, les Gunners préparent une offre de 20 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central.

Une offre que Valence considère comme raisonnable selon la radio espagnole. Cependant, la Juventus et le Milan AC font également partie des clubs intéressés. Le PSG va donc devoir réagir pour ne pas perdre l’une de ses cibles sur le mercato estival. La course pour Cristhian Mosquera est désormais lancée et Valence pourrait faire monter les enchères.