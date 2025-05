Deux accords OL-PSG pour mettre la DNCG KO

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Dans une urgence financière historique, l'Olympique Lyonnais ne va pas avoir d'autres choix que de se séparer de ses meilleurs joueurs lors du prochain mercato estival. En ce sens, Rayan Cherki et Malick Fofana, les deux gros actifs de l'effectif, pourraient s'envoler au PSG.

L'hiver dernier, la DNCG frappait un très grand coup en notifiant à l'Olympique Lyonnais une rétrogradation administrative en Ligue 2. Une situation qui ne semblait pas très inquiétante pour John Textor. Le président-propriétaire des Gones a promis au gendarme financier qu'il parviendrait à présenter un budget beaucoup plus rassurant lors de la première audience qui suivrait la fin de la saison en Ligue 1.

Sauf que depuis, les choses n'ont pas vraiment changé. A ses interlocuteurs, le « cowboy » lyonnais avait annoncé qu'il revendrait ses parts dans Crystal Palace, qu'il ferait entrer sa holding Eagle à la bourse de New York et qu'il comptait vendre des joueurs. Au final, rien de tout cela n'a été fait et John Textor va devoir vendre ses meilleurs joueurs au prochain mercato. Heureusement pour lui, le PSG a pour projet de recruter Rayan Cherki et Malick Fofana.

Le PSG à la rescousse de l'OL ?

OL : Cherki dégoûté, le PSG a perdu son numéro https://t.co/XPtWraq6Dd — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2025

Lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP, Rayan Cherki a clairement fait un appel du pied au Paris Saint-Germain. Et selon Livefoot, ce n'est que le début d'une belle histoire. Le média indique que le prodige lyonnais fait bien partie de la short-list de Luis Campos pour un recrutement l'été prochain. Tout comme Malick Fofana, lui qui devrait aussi rapporter une belle somme d'argent à John Textor en cas de départ. Pour l'OL, l'opportunité de récupérer de gros revenus grâce à la vente de ses deux jeunes joueurs tombe à pic. De quoi justifier clairement le rapprochement soudain entre l'homme d'affaires américain et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, lors de la réception d'Arsenal ? Le dirigeant qatari refusait jusqu'à présent catégoriquement de négocier avec l'OL. Mais avec le réchauffement des relations, et le fait que sa direction sportive soit tentée par Cherki et Fofana, une double opération salvatrice pour l'avenir financier de Lyon pourrait bien se mettre en place.