Paris a trouvé son buteur, il a une clause anti-PSG

Par Corentin Facy

Malgré la forme de ses attaquants, le PSG souhaite recruter un avant-centre lors du prochain mercato. Selon la presse allemande, Luis Enrique a jeté son dévolu sur Serhou Guirassy, en feu avec le Borussia Dortmund.

Pas satisfait de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a opté pour un système sans véritable numéro neuf cette saison en replaçant Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque parisienne. Ce pari est pour l’instant gagnant puisque le PSG, facile vainqueur de la Ligue 1, s’est hissé jusqu’en finale de Ligue des Champions. Cela n’empêche pas les dirigeants parisiens de penser que l’équipe pourrait être encore plus forte avec un vrai numéro neuf. C’est la raison pour laquelle Gonçalo Ramos pourrait être poussé vers la sortie, avec l’idée de recruter un nouveau buteur l’été prochain.

A en croire les informations de Bild, Luis Enrique a fait son choix. L’entraîneur du PSG rêve de s’offrir Serhou Guirassy, qui réalise une saison exceptionnelle au Borussia Dortmund avec 33 buts cette saison dont 13 en Ligue des Champions. Le profil de l’ancien Rennais est assez proche de celui de Gonçalo Ramos, mais Luis Enrique l’estime sans doute plus compatible à ses idées de jeu que le Portugais. Pour financer cette opération, il faudra donc probablement se séparer de l’ex-attaquant du Benfica Lisbonne mais aussi de Randal Kolo Muani, actuellement prêté à la Juventus Turin.

Guirassy au PSG pour plus de 70 millions d'euros ?

Car le prix de Serhou Guirassy risque de faire tiquer les supporters parisiens. L’ancien Rennais a une clause libératoire à 70 millions d’euros… valable uniquement pour certains clubs : le Real, Barcelone, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Arsenal. Le PSG ne fait pas partie de cette liste et devra donc payer encore plus cher s’il veut coiffer la concurrence et recruter l’attaquant guinéen lors du prochain mercato. Chez les supporters, on estimera sans doute que la somme est folle et insensée pour le buteur de 29 ans mais la décision finale reviendra à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi, lesquels pourraient donc faire une nouvelle folie financière au poste de numéro neuf, deux ans après les échecs Ramos et Kolo Muani.