PSG ‍: Le Parc des Princes sauvé par deux idées géniales

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain avance sérieusement dans son projet de nouveau stade. Quitter le Parc des Princes serait un crève-cœur pour les supporters parisiens. Une candidate à la mairie de Paris fait marcher son imagination pour éviter le déménagement.

Le Paris Saint-Germain fait vivre une magnifique saison à ses supporters, avec en point d'orgue un parcours européen d'exception. Cela ressemble à une fin en apothéose pour le Parc des Princes. En conflit avec la mairie de Paris sur le rachat du stade et son agrandissement, le PSG a lancé son projet de nouveau stade. La ville francilienne qui accueillera le chantier n'est pas connue mais le club parisien ne sera plus Porte d'Auteuil si cela se concrétise. Un déchirement pour les supporters, très attachés à leur Parc des Princes et à son ambiance unique. Ils espèrent une intervention des pouvoirs publics pour résoudre ce problème.

Les architectes sauveurs du Parc des Princes ?

La future élection municipale à Paris en 2026 arrive à point nommé. Au pouvoir depuis 2014, Anne Hidalgo ne se représentera pas. Les candidats à sa succession seront peut-être plus créatifs sur la question. C'est déjà le cas de Marion Waller, candidate à la primaire socialiste pour la mairie de Paris. L'urbaniste de 32 ans s'est penchée sur le dossier et propose notamment l'agrandissement du Parc des Princes. L'idée est jugée irréaliste par le PSG à cause du périphérique située sous le stade. C'est pourquoi Marion Waller veut lancer un grand concours d'architecture pour réussir l'impossible mission.

Bien et cher... Notre avis sur le Parc des Princes, stade résident du PSG ➡️ https://t.co/YMRTlPRv2t pic.twitter.com/Vo0JAcQgjd — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 13, 2025

« Ce que je propose, c'est un concours d'architecture. Quand il y a des situations de blocage, il faut organiser un concours d'architecture tous ensemble, avec les trois parties prenantes : la mairie, le club, les supporters. J'ai moi-même organisé de nombreux concours d'architecture dans ma vie, ça marche très bien. Il faut qu'on ait les meilleurs architectes du monde qui viennent réfléchir à cette question », a t-elle lancé sur l'antenne de Ici Paris Ile-de-France. Son autre idée pour débloquer la situation est de vendre une partie du Parc aux supporters pour leur donner un pouvoir de décision. Cela ne coûterait que quelques centaines d'euros pour chaque amoureux du PSG. Soumises aux Ultras, ces idées ont été jugées « très intéressantes » par le CUP selon elle.