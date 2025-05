PSG ‍: Luis Enrique a trouvé plus fort que Donnarumma

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'avenir de Gianluigi Donnarumma est toujours en question au PSG. Pour la simple raison que Luis Enrique croit en un autre gardien pour l'avenir.

Malgré des performances impressionnantes en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas convaincu le PSG de lui offrir la prolongation dont il rêve. Le gardien italien a longtemps été considéré comme un joueur pas assez fiable pour les grands matchs, et ses erreurs du passé ont clairement freiné les discussions. Au point qu’au coeur de l’hiver, quand le PSG a annoncé la prolongation de plusieurs cadres, l’ancien du Milan AC en a été exclu. Mais maintenant que la situation est bien plus convaincante, Donnarumma estime qu’il mérite cette prolongation de contrat, alors que plusieurs clubs de Serie A aimeraient le faire revenir dans la Botte.

Arnau Tenas, le Barça en rêve

Il y a toutefois un homme qui explique pourquoi les négociations n’avancent pas. Il s’agit de Luis Enrique, qui n’est pas fan du style de jeu de l’Italien, notamment dans le jeu au pied et sa position trop basse à son goût sur le terrain. Cette aversion peut-elle pousser le gardien parisien dehors cet été ou le suivant, à l’issue de son contrat ? C’est une certitude selon la presse catalane, qui en donne les raisons. En effet, le FC Barcelone s’est renseigné sur la possibilité de faire signer Arnau Tenas cet été. Les Blaugranas ont un problème à ce poste, car Ter Stegen revient d’une longue blessure et a vu son niveau baisser, tandis que Szczesny rend simplement service en étant sorti de sa retraite. Derrière, le jeune Iñaki Peña est encore trop juste. C’est pourquoi le Barça a envisagé de faire revenir Arnau Tenas, formé à la Masia et qui est actuellement le troisième gardien du club de la capitale, derrière Matvey Safonov.

Mais à 23 ans, il possède un atout de choix. Des qualités exceptionnelles qui ravissent Luis Enrique, pour qui l’Espagnol est tout simplement le futur titulaire du PSG dans les années à venir. Voilà qui explique pourquoi rien ne vient en ce qui concerne la prolongation de Donnarumma et aussi pourquoi l’approche du FC Barcelone a été fermement refusée. Le coach parisien a prévenu ses dirigeants qu’il était impensable de laisser partir Tenas, et il aurait tenu le même discours au gardien numéro 3 du PSG, lui expliquant le projet qu’il avait pour lui. De quoi provoquer un changement des plans pour cet été, car Paris va devoir trancher pour l’avenir de Donnarumma, histoire d’éviter qu’il parte librement à l’été 2026.