Le futur stade du PSG sur un hippodrome géant à 20 km de Paris ‍?

Plusieurs villes se sont portées candidates pour accueillir le futur stade du PSG. Parmi elles, Ris-Orangis qui a dévoilé les contours de son projet de collaboration avec le club parisien à la presse.

En désaccord avec la ville de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain souhaite construire son propre stade. Encore faut-il trouver le lieu idéal pour cela. Plusieurs villes se sont portées candidates ces dernières semaines : Poissy, Massy, Aulnay-sous-Bois ou encore Rig-Orangis. Cette dernière a justement dévoilé son grand projet de collaboration avec le PSG à la presse ce jour. Maire de Rig-Orangis en Essonne, Stéphane Raffalli a défendu son projet basé sur un ancien hippodrome, et une ex-usine, plus en activité respectivement depuis 1996 et 2007, comme le rapporte L'Equipe.

Le site est géant : 100 hectares de friche, ce qui laisserait énormément de place au Paris Saint-Germain pour bâtir son stade mais également d’énormes parkings et plusieurs autres sites (restaurants, loisirs). Stéphane Raffalli a également vanté l’accessibilité du site via la capitale grâce aux axes routiers (A6, Francilienne) et les transports en commun (RER D, tramway 12). Enfin, un autre atout a été relevé durant cette présentation à la presse : l’absence d’habitations proches ou de réglementations spécifiques qui pourraient nuire au PSG.

Le stade du PSG à 20 km du nord de Paris ?

« Nous avons l'intime conviction que le site que nous proposons est exceptionnel, unique et idéal pour l'implantation du futur stade du PSG et de son village » a indiqué le maire de cette commune de 30.000 habitants. « C'est un bassin de vie de 600 000 habitants qui porte d'une certaine manière cette candidature » a de son côté précisé Michel Bisson, président PS de l’agglomération Grand Paris Sud. Reste maintenant à voir si la candidature de Rig-Orangis, situé à une vingtaine de kilomètres du nord de Paris, retiendra l’attention des dirigeants du club de la capitale dans les semaines et les mois à venir.