PSG ‍: Luis Enrique, une erreur fatale avant la finale ‍?

Le Paris Saint-Germain doit encore achever sa saison de Ligue 1 ce samedi face à l’AJ Auxerre. Certains cadres seront de retour pour reprendre du rythme après une semaine de pause. Une décision qui interroge certains suiveurs alors que la saison n’est pas encore terminée.

Il reste encore trois matchs au PSG pour faire basculer cet exercice 2024/2025 dans la légende. Un premier rendez-vous sans enjeu à Auxerre ce samedi puis la finale de Coupe de France face à Reims et la finale de la Ligue des champions face à l’Inter à Munich. Dans cette optique, le staff de Luis Enrique a accordé du repos aux joueurs cadres afin de garder de la fraicheur mentale. Une décision qui fait débat. Laisser du temps de repos, oui, une semaine, c’est peut-être un peu long pour Vikash Dhorasoo. L’ancien joueur du PSG (43 matchs) semble sceptique sur la durée des vacances offertes par le club de la capitale à ses joueurs.

Vikash Dhorasoo curieux de voir la reprise

Sur le plateau de l’Équipe de Greg ce mardi soir, l’international français (18 sélections) attend de voir le retour des joueurs et le rythme affiché par ces derniers. « En ce moment, il réussit tout Enrique. En tout cas, il expérimente un truc que je n’ai jamais vu. Je trouve ça plutôt bien de laisser du repos à des joueurs. On n’est pas aussi précis (après sept jours de repos) les excès, on les paye beaucoup plus. Le programme qu’il va donner ils ne vont pas le faire. En tout cas, moi, si on me l’avait donné, je ne l’aurais pas fait (rires). Mais je me pose aussi comme entraineur. Est-ce que je fais confiance à mes joueurs ? Mais, les joueurs, tu leur donnes une demi-journée, tu n'es pas sûr de les retrouver. Alors une semaine », poursuit-il en rigolant. Certains cadres absents contre Montpellier seront de retour ce samedi face à l’AJ Auxerre. Mais la finale de Coupe de France fera office de répétition générale avant la grande échéance du 31 mai à Munich.