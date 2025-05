PSG ‍: Deux recrues d'un coup, Luis Campos a une idée en or

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer son secteur défensif cet été, le Paris Saint-Germain a les yeux rivés vers le FC Bruges et pourrait dégainer une offre pour recruter deux défenseurs du club belge au mercato.

La saison du Paris Saint-Germain est quasiment parfaite jusqu’à présent, mais cela ne signifie pas pour autant que l’effectif ne va pas bouger lors du prochain mercato. Au contraire, Luis Enrique et Luis Campos savent précisément à quels postes ils peuvent améliorer l’équipe, et la direction sportive du PSG est déjà au travail pour dénicher les futures recrues du club de la capitale. L’idée est notamment de faire venir un défenseur central droitier ainsi qu’un latéral gauche pour venir doubler le poste de Nuno Mendes. Cela tombe bien, Luis Campos a ciblé deux joueurs qui évoluent dans le même club. Selon les informations du compte PSG Inside Actu, le coordinateur sportif parisien pourrait tenter un énorme coup en faisant venir Joel Ordóñez et Maxim De Cuyper, les deux défenseurs du FC Bruges.

Le PSG prêt à dégainer pour Ordonez et De Cuyper ?

🚨Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐁𝐫𝐮𝐠𝐞𝐬 : 𝐉𝐨𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐝𝐨́𝐧̃𝐞𝐳 𝐞𝐭 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦 𝐃𝐞 𝐂𝐮𝐲𝐩𝐞𝐫



Le Paris Saint-Germain est en train de peaufiner une offensive… pic.twitter.com/w8Hf0XYg2B — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 13, 2025

L’idée est clairement de combiner les deux dossiers dans une même et seule négociation en proposant un montant global pour faire venir le défenseur central équatorien et le latéral gauche belge d’un coup. « Cette stratégie permettrait également aux deux joueurs de faire le grand saut ensemble, facilitant ainsi leur intégration » indique le compte insider, qui rapporte que le montant global proposé par le PSG pourrait être très attractif pour le FC Bruges. La question est maintenant de savoir si les deux joueurs seront d’accord pour filer vers le Paris Saint-Germain, ou si l’un des deux mettra son véto, ce qui compliquerait ainsi la tâche du club de la capitale. Dans ces deux dossiers, il faudra en tout cas aller vite car la concurrence sera forte, des clubs de Premier League surveillant notamment Maxim De Cuyper et Joel Ordóñez dans l’optique du prochain mercato.