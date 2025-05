Le PSG prépare un mercato de feu à 160 ME ‍!

Dans : PSG.

Tout proche d'un triplé historique avec une première C1 au palmarès, le PSG a capitalisé sur une jeune équipe bien construite. Cependant, pas question pour les Parisiens de se reposer sur leurs lauriers. Les ambitions seront énormes au mercato estival.

Jugé pas au niveau pour aller loin en Ligue des champions à l'automne dernier, le Paris Saint-Germain a inversé la tendance en quelques mois. Irrésistible en Ligue 1 et en Europe, le club parisien semble désormais en avance sur ses concurrents. Luis Enrique aligne une équipe compétitive mais surtout très jeune. Les hommes forts du PSG s'appellent notamment Willian Pacho (23 ans), Joao Neves (20 ans), Nuno Mendes (22 ans), Bradley Barcola (22 ans) ou encore Désiré Doué (19 ans). De quoi voir l'avenir sereinement avec une équipe très efficace offensivement mais aussi capable d'être solide derrière.

Le PSG vise cinq transferts cet été

Néanmoins, l'équipe de Luis Enrique est loin d'être parfaite aux yeux des dirigeants. Si des recrutements étaient à prévoir pour l'été prochain, ce sera bien plus que de simples retouches pour le PSG. Selon le compte X PSG-Inside Actus, les Parisiens voient les choses en grand sur le plan financier. Ils prévoient une enveloppe comprise entre 130 et 160 millions d'euros pour compléter leur effectif. Il faut dire que la belle campagne de Ligue des Champions réalisée par le PSG a permis au club parisien de récupérer une très belle somme de la part de l'UEFA. Et la participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA cet été va également contribuer à faire augmenter les revenus du club de la capitale.

𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝟏𝟑𝟎 𝐚 𝟏𝟔𝟎 𝐌€ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥, 𝐡𝐨𝐫𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬.



Les priorités : un défenseur central, un arrière, un milieu défensif.



Avec un tel budget mercato, Paris voudra combler ses manques. Les priorités d'achat sont un nouveau défenseur central, un latéral et un milieu défensif. Luis Campos et ses équipes aimeraient aussi y ajouter un nouvel avant-centre et un ailier droit. Des achats indispensables pour faire du PSG l'équipe numéro 1 en Europe et ainsi contrer la réaction attendue des grosses écuries européennes comme le Real Madrid.