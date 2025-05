PSG ‍: Paris gagne sa dernière bataille contre Ben Arfa

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Parti avec pertes et fracas du Paris Saint-Germain en 2018, Hatem Ben Arfa réclamait encore de l’argent à son ancien club. Mais ce jeudi, le club de la capitale a finalement obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. Selon L’Equipe, « la Cour de cassation n'a pas reconnu les faits de harcèlement moral dénoncés par le joueur ». Déjà débouté aux prud'hommes, avec une condamnation en appel en mars 2023, Ben Arfa a désormais épuisé tous les recours.

« Cette décision met un terme définitif à une procédure abusive engagée il y a plusieurs années », a expliqué une source proche du club, qui sait que l’ancien milieu offensif réclamait plus de 7 millions d’euros au PSG. Écarté du groupe pro à la suite d’une remarque sur Nasser al-Khelaïfi à l’émir du Qatar en 2016-2017, Ben Arfa avait passé un an sans jouer jusqu’à son départ en 2018. Au final, dans cette affaire judiciaire, Ben Arfa n’a perçu que 100 000 euros, correspondant à deux jours de salaire non versés en décembre 2017.