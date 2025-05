Arsenal se venge, coup de massue pour le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central, le PSG a coché le nom de Joel Ordonez, international équatorien du FC Bruges. Mais dans ce dossier, Arsenal est sur le point de doubler le club parisien.

Un an après avoir réalisé un excellent coup sur le marché des transferts en recrutant Willian Pacho à l’Eintracht Francfort, le Paris Saint-Germain aimerait réaliser une opération similaire. L’idée est cette fois de recruter un défenseur central droitier, amené à remplacer Marquinhos dans le futur. Dans cette optique, le PSG suit avec attention les prestations de Joel Ordonez, coéquipier de Willian Pacho avec l’Equateur, qui réalise une superbe saison au FC Bruges en Belgique. Le joueur a un profil très apprécié par la direction sportive du Paris SG, qui envisage de soumettre une offre au club belge pour le recruter cet été.

Le PSG fonce sur un phénoménal défenseur équatorien https://t.co/B8Pm8xRrA2 — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2025

Mais dans ce dossier, la concurrence pourrait mettre le champion de France au tapis. Le compte PSG Inside Actu révèle notamment qu’Arsenal, tout fraichement éliminé de la Ligue des Champions par Paris et qui souhaite renforcer de manière considérable son effectif, est sur les rangs et possède pour l’instant une longueur d’avance sur le club francilien. « Un accord verbal entre le joueur et Arsenal a été trouvé. Toutefois, qui dit accord verbal ne dit pas nécessairement signature, et le PSG est récemment entré dans le dossier et pourrait convaincre le joueur » nous apprend le compte spécialisé sur X.

Accord verbal entre Joel Ordonez et Arsenal

Le Paris Saint-Germain a donc une vraie longueur de retard sur Arsenal dans ce dossier, les Gunners ayant déjà ficelé un accord verbal avec Joel Ordonez dans l’optique de la saison prochaine. Mais tant qu’Arsenal ne s’est pas encore entendu avec Bruges sur le montant du transfert, tout reste jouable pour le Paris SG, qui n’a visiblement pas dit son dernier mot. Pour rappel, Luis Campos a ciblé Joel Ordonez mais également Cristhian Mosquera du FC Valence à ce poste de défenseur central avec l'idée assumée de faire doucement reculer Marquinhos dans la hiérarchie, voire de se séparer du Brésilien à l'avenir.