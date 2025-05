LdC ‍: Le PSG favori, Luis Enrique a l'Europe à ses pieds

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

L'excellente saison réalisée par le Paris Saint-Germain lui permet de s'attirer un très grand nombre d'éloges venus de l'Europe entière. Beaucoup d'observateurs sont admiratifs du travail de Luis Enrique, dont un certain Michael Ballack.

Le nouveau look du Paris Saint-Germain lui donne beaucoup de crédits auprès de ceux qui n'arrivaient plus à trouver crédible son projet. Pendant longtemps, le club de la capitale s'est concentré sur le recrutement de stars mondiales du football, sans prendre vraiment le temps de construire un collectif. Résultat, le PSG a vu son image écornée d'année en année. Toutefois, le travail de Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc parisien a provoqué une véritable rupture avec cette fameuse image, transformant Paris en un exemple de solidarité, de dépense d'énergie et de sympathie. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup d'observateurs du football, comme Michael Ballack ou Jupp Heynckes. Des propos qui laissent entendre que le PSG est favori pour la finale de la Ligue des champions.

« C'est difficile de ne pas l'aimer »

Dans des propos rapportés par L'Equipe, Michael Ballack, véritable légende du football allemand (98 sélections, 42 buts), a exprimé toute son admiration pour le Paris Saint-Germain version Luis Enrique. « Cette équipe diffuse le sentiment que les fans peuvent plus facilement s'identifier à ce nouveau projet avec un groupe soudé, homogène et qui dégage une grande force collective. Quand on voit ce Paris à l'œuvre, c'est difficile de ne pas l'aimer », estime l'ancien joueur de Chelsea, du Bayer Leverkusen ou du Bayern Munich.

Ses propos font d'ailleurs écho à ce que d'autres légendes allemandes expliquent. « C'est une équipe imprévisible. Elle a beaucoup changé dans son attitude en match. La plus belle réussite de Luis Enrique est d'avoir su inculquer à ses hommes l'importance du repli défensif à la perte du ballon, ce qu'on ne voyait jamais auparavant. (...) Ce club forme un collectif bien huilé, une sorte de rouleau compresseur difficile à battre », a avoué quant à lui Jupp Heynckes, ancien entraîneur illustre du Bayern Munich. Ce dernier conclut bien en expliquant que cette équipe est difficile à battre. Un message pour l'Inter Milan à l'approche de la finale de la Ligue des champions ?