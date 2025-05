Le PSG traîne, Donnarumma reçoit une offre à 30 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussions pour une prolongation, Gianluigi Donnarumma ne parvient pas à s’entendre avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Le gardien sous contrat jusqu’en 2026 arrive à un an de la fin de son contrat et sa situation ne passe pas inaperçue en Italie.

Un gardien du Paris Saint-Germain pourrait bientôt prolonger son contrat. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sera pas forcément Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale souhaite aussi étendre le bail du portier numéro 3 Arnau Tenas, que l’entraîneur Luis Enrique apprécie beaucoup. Quant à l’Italien, sa situation ne semble pas évoluer. Le Parisien sous contrat jusqu’en 2026 discute d’une prolongation depuis plusieurs mois, sans parvenir à un accord total jusqu’ici. La direction francilienne lui propose un salaire fixe diminué plus une part importante en bonus.

Donnarumma toujours dans le flou

Alors que d’autres cadres de l’effectif ont accepté cette nouvelle politique, Gianluigi Donnarumma ne s’estime pas suffisamment valorisé. L’international italien aimerait recevoir une offre plus en adéquation avec son importance dans l’équipe, notamment en Ligue des Champions. Il est vrai que « Gigio », longtemps critiqué et moqué pour ses erreurs grossières, a fait taire les critiques en deuxième partie de saison. Ses arrêts exceptionnels ont fait de lui le héros du Paris Saint-Germain lors des confrontations face à Liverpool, Aston Villa et Arsenal.

C’est donc en position de force que Gianluigi Donnarumma refuse de céder dans les échanges avec ses supérieurs. Et pendant ce temps-là, des écuries italiennes tentent de profiter de ce blocage. Outre l’intérêt de l’Inter Milan, adversaire des Parisiens en finale de la Ligue des Champions, la Juventus Turin est également présente. Calciomercato reprend une information selon laquelle les Bianconeri auraient proposé un contrat de cinq ans, assorti d’un salaire annuel à six millions d’euros (hors bonus), à Gianluigi Donnarumma. Bien sûr, l’actuel quatrième de Serie A devra valider sa qualification en C1 pour représenter une alternative crédible.