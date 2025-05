Le PSG colle encore une gifle à Javier Tebas

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Javier Tebas n’obtiendra pas gain de cause. Le président de la Liga avait saisi la Cour de l’Union européenne en juillet 2023 contre Manchester City et le PSG. Selon The Guardian, les deux clubs ont remporté une victoire face à la justice. Aucune mesure ne sera prise.

Pas de sanction envers le Paris Saint-Germain et Manchester City annonce The Guardian. Le média britannique informe que la Commission Européenne donne raison aux deux clubs face à Javier Tebas. Le président de la Liga avait déposé une plainte il y a deux ans expliquant que selon lui, le PSG et Manchester City contournent les règles du fair-play financier. Une plainte classée sans suite pour Tebas qui a subi un revers.

Le PSG et City ne s’expriment pas officiellement

Manchester City and PSG to face no action over alleged breaches of EU competition law | The Guardian https://t.co/HOIl0TmPs6 — Matt Hughes (@MattHughesMedia) May 15, 2025

Pour rappel, le président de Ligue espagnole a accusé les deux clubs, au financement étatique, de se servir de l'argent public des Émirats et du Qatar pour développer des entités sportives. Mais également de fausser la concurrence en gonflant des contrats de sponsoring ce qui est « non conforme aux conditions du marché ». Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre sa deuxième finale de Ligue des champions, il ne sera pas embêté par la justice dans ce dossier. L’évaluation préliminaire a suffi à la Commission européenne pour abandonner le dossier. Les deux clubs n’ont pas souhaité commenter le sujet et vont se concentrer sur leur fin de saison. Javier Tebas n’obtient donc pas gain de cause, lui, qui à de nombreuses reprises, n’hésite pas à attaquer les deux clubs et les sources de financement. Les cas du Paris Saint-Germain et de Manchester City sont souvent remis en question. Mais pour l’instant, les deux mastodontes ne seront pas embêtés par les instances européennes.