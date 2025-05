Un défenseur du Barça au PSG, Luis Enrique tente le gros coup

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a fait du recrutement d'un défenseur central droitier une priorité au prochain mercato. Dans cette optique, Andreas Christensen a tapé dans l’oeil de Luis Enrique, convaincu de pouvoir le relancer.

Le FC Barcelone a réalisé une saison exceptionnelle avec une demi-finale de Ligue des Champions et un sacre bien mérité en Liga. Au vu des performances de l’équipe d’Hansi Flick, plusieurs joueurs catalans risquent d’être très convoités lors de ce mercato estival. Lamine Yamal est intouchable mais il fait rêver l’Europe, un constat également valable pour Pedri ou encore Raphinha. Cela ne s’applique pas en revanche à Andreas Christensen. Blessé presque toute la saison, le solide défenseur danois de 29 ans n’a disputé que quatre matchs de Liga cette saison.

Mais l’ancien joueur de Chelsea est enfin de retour, et cela semble donner quelques idées à Luis Enrique. A en croire les informations du site El Nacional, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a ciblé Andreas Christensen parmi les bonnes opportunités à tenter lors de ce mercato estival. Sa saison blanche a forcément diminué sa valeur marchande et Christensen n’a plus qu’un an de contrat avec Barcelone (juin 2026), deux éléments qui peuvent permettre au PSG de négocier un transfert à un tarif réduit.

Le PSG tente l'étonnant coup Andreas Christensen

Il se murmure en Espagne qu’en cas d’offre aux alentours des 20 millions d’euros, le vainqueur de la Liga ne s’opposera pas au départ de l’ancien roc des Blues. Luis Enrique, très attentif aux matchs du Barça, semble convaincu que le joueur aux 74 sélections avec le Danemark peut vite retrouver son meilleur niveau, et former une paire complémentaire avec Willian Pacho dans la capitale française. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul puisque Manchester United, Arsenal, Liverpool et Tottenham sont également intéressés. Mais on imagine que si le Paris Saint-Germain concrétisait son intérêt par une offre ferme, Andreas Christensen pourrait très vite se montrer intéressé par la perspective de rejoindre le champion de France en titre.