Le PSG et son stade à un millard, voie royale à Poissy

Plusieurs villes se placent pour récupérer le grand projet de stade du PSG. La ville de Poissy est désormais au coeur des discussions avec de nombreux avantages non négligeables.

Toujours en quête d’un emplacement pour leur futur grand stade, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG étudient toutes les possibilités. Plusieurs villes ont fait acte de candidature ou se placent pour savoir si le projet porté par le Qatar d’un stade à au moins 60.000 places pour un budget total d’un milliard d’euros, peut aller jusqu’au bout. La ville de Massy a de nombreux arguments, niveau desserte et foncier disponible, tandis qu’Aulnay-sous-Bois et Saint-Quentin-en-Yvelines ont le sentiment de pouvoir accueillir le PSG s’il décide de fuir le Parc des Princes. Mais ces dernières semaines, la candidature de Poissy revient en force. La ville des Yvelines a l’énorme avantage d’être proche de Saint-Germain-en-Laye, le berceau du club, et d’accueillir déjà le campus PSG, le nouveau centre d’entrainement du club de la capitale. Y construire le grand stade donnerait encore plus de prestige et de sens au projet du champion de France. D’autant qu’un site fait beaucoup parler récemment, et possède du terrain à revendre pour convenir parfaitement au PSG.

Le futur stade au bord de la Seine ?

En effet, Le Parisien confirme que la rumeur de l’implantation du futur stade du PSG « gagne du terrain » chez Stellantis, qui possède un grand complexe de 170 hectares décrit comme « surdimensionné » et qui pourrait donc être en partie racheté par le PSG. L’usine anciennement Peugeot n’utilise que 60 de ses 170 hectares, et le club parisien a besoin de 50 hectares pour son futur stade et ses aménagements autour. Le mariage pourrait donc se faire et pourrait ainsi faire le bonheur de tout le monde. Néanmoins, pour la maire de Poissy, on attend clairement de voir s’il va y avoir du concret. « Une rumeur qui ne deviendra pas une vérité, même si on la répète mille fois », a rappelé Sandrine Dos Santos dans Le Parisien. La rumeur se propage en tout cas, et au sein du PSG, elle aurait du sens sur le plan économique, géographique et aussi symbolique, car les terrains de Stellantis bordent la Seine.