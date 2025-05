Le PSG fonce sur un défenseur plus rapide que Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique souhaite renforcer la défense du Paris Saint-Germain. Parmi les pistes du PSG, un défenseur néerlandais qui connaît déjà la Ligue et a une pointe de vitesse incomparable.

Actuellement troisième de Premier League, Newcastle s'apprête à retrouver la Ligue des champions, deux ans après une expérience qui avait vu les Magpies corriger le PSG à St James' Park. Justement, au sein de l'effectif d'Eddie Howe, il y a un joueur que le Paris Saint-Germain semble vouloir s'offrir, c'est Sven Botman, l'ancien défenseur du LOSC. Considéré comme l'un des joueurs de football les plus rapides de la planète, il a été flashé à 39,1 km/h dépassant ainsi Kylian Mbappé et Darwin Nunez, Botman serait sur les tablettes des champions de France révèle TransferFeed. Formé à l'Ajax, Sven Botman avait rejoint Lille en 2020 pour 8 millions d'euros avant de quitter le club nordiste pour rejoindre Newcastle moyennant 37 millions d'euros. Depuis, et malgré une grave blessure au genou, le défenseur néerlandais a confirmé son talent, et c'est pour cela que le Paris Saint-Germain s'est déjà activé depuis plusieurs mois dans ce dossier.

Le PSG veut renforcer sa défense d'urgence

Selon le média spécialisé, pour réussir à convaincre le club anglais de vendre le défenseur central, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos vont devoir faire une offre colossale. Si Transfermarkt valorise désormais Sven Botman à 45 millions d'euros, Newcastle se montre beaucoup plus gourmand, car le joueur ne fait pas du tout le forcing pour quitter le Nord de l'Angleterre, ce qui est forcément un souci pour le PSG. En quête de renforts défensifs lors du prochain mercato, les dirigeants parisiens ont décidé d'ouvrir plusieurs pistes afin d'apporter à Luis Enrique les joueurs dont l'entraîneur espagnol estime avoir besoin. Sven Botman est donc sur la short-list du Paris Saint-Germain, même si cette opération est compliquée. Lié jusqu'en 2027, Botman n'a toujours pas prolongé son contrat avec Newcastle, ce qui laisse la place à toutes les supputations sur son avenir.