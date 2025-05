PSG-Inter ‍: Canal+ annonce une émission historique ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que M6 diffusera la finale de la Ligue des champions en clair, Canal+ va frapper très très fort à l'occasion du prochain match PSG-Inter.

Le 31 mai prochain, une audience record est attendu pour la finale de la Ligue des champions qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Inter. Aux téléspectateurs de Canal+ vont s'ajouter ceux de M6, puisque la législation française impose la diffusion en clair de la finale de la C1. Détentrice des droits de toutes les coupes européennes, la chaîne cryptée a cependant le souhait de mettre en valeur cette affiche entre les champions de France et les Nerazzurri. Et à moins de trois semaines de cette très attendue finale, Canal+ a révélé un dispositif énorme auteur de ce match PSG-Inter, que ce soit à Munich ou dans la capitale. En effet, Hervé Mathoux et son équipe vont assurer en tout près de 40 heures de direct pour cette rencontre qui mettra un point final à la saison 2024-2025.

40h de direct pour PSG-Inter

Tickets pour PSG-Inter : Le marché noir écoeure les supporters https://t.co/JHp4xuwc99 — Foot01.com (@Foot01_com) May 10, 2025

Canal+ a précisé les détails de son programme pendant ces 40 heures de direct. « La Finale de la Champions League sera diffusée sur CANAL+ le samedi 31 mai 2025. A cette occasion, CANAL+ prendra l'antenne 40 heures avant le match. Le vendredi matin marquera le coup d'envoi de ce programme exceptionnel : retour en images sur le parcours du PSG et de l'Inter Milan, enjeux de cette finale, dernières informations, interviews, analyses, conférences de presse et entraînements en direct dans l'Allianz Arena de Munich. Samedi 31 mai, la journée prendra la forme d'une montée en puissance vers la finale. Le CANAL CHAMPIONS CLUB démarrera dès 19h : Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Samir Nasri, David Ginola, Bertrand Latour et Gauthier Kuntzmann seront en direct de l'Allianz Arena de Munich », indique Canal+.