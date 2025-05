PSG ‍: Serhou Guirassy répond sans détour à la rumeur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La presse allemande a lâché une bombe en affirmant que Serhou Guirassy était la priorité du PSG en attaque pour le mercato à venir. Une information démentie à laquelle le buteur du Borussia Dortmund a répondu.

Auteur de 33 buts et 9 passes décisives, Serhou Guirassy réalise sans conteste la saison la plus prolifique de sa carrière au Borussia Dortmund. Personne n’aurait pensé le buteur guinéen capable de briller à ce point dans un top club européen au moment de son départ de Rennes il y a maintenant deux ans. Celui qui a également porté les couleurs d’Amiens épate tout le monde en Bundesliga et pas uniquement. Les cadors de Premier League s’intéressent de près à sa situation. Et le PSG alors ?

Sehrou Guirassy au PSG, c’est déjà fini https://t.co/CgAao59uxz — Foot01.com (@Foot01_com) May 15, 2025

La presse allemande a lâché une bombe inattendue ces dernières heures, affirmant que Serhou Guirassy était l’élu de Luis Enrique et qu’il serait la priorité du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Une information rapidement démentie par les médias français, mais à laquelle l’entourage du joueur, interrogé par le site Africafoot, a tout de même répondu. « Quand il avait décidé de rejoindre Dortmund, on posait énormément de questions. Beaucoup se demandaient est-ce qu’il va pouvoir s’adapter au style de jeu de Dortmund. Et tout le monde a vu ce qu’il réalise cette saison » confie une source très proche de l’attaquant guinéen de 29 ans, avant de poursuivre.

L'entourage de Guirassy nie l'intérêt du PSG

« C’est fantastique. Tous les clubs européens rêvent de Serhou Guirassy. Cependant, ce que je peux vous confirmer, c’est que le Paris Saint Germain n’a montré aucun intérêt pour le petit. Peut-être que ça va venir, mais le joueur reste focus sur la Coupe du Monde des clubs » fait-on savoir dans l’entourage de l’ancien buteur de Rennes. Il se confirme donc pour l’instant que le PSG n’a pas du tout fait de Serhou Guirassy sa priorité en attaque. Il ne reste plus qu’à patienter pour voir si cette tendance se confirmera alors qu’en interne, on s’estime très satisfait de l’effectif offensif au Paris Saint-Germain avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola ou encore Ramos.