Le PSG lui tourne autour, Liverpool sent venir la trahison

Par Eric Bethsy

Agacé par le départ libre de son latéral droit Trent Alexander-Arnold, Liverpool craint de revivre le même scénario avec Ibrahima Konaté l’année prochaine. Le défenseur central n’a toujours pas prolongé son contrat alors que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se tiennent à l’affût.

Sans savoir s’il travaillera toujours avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine, le conseiller sportif Luis Campos a évidemment commencé à travailler sur le mercato estival. Le Portugais, sans doute en accord avec l’entraîneur Luis Enrique, a fait du poste de défenseur central droit sa priorité afin de titiller Marquinhos. Mais dans cette position, le club de la capitale pourrait recruter bien plus qu’un simple concurrent pour le Brésilien. Le capitaine parisien aurait effectivement de quoi s’inquiéter s’il voyait débarquer Ibrahima Konaté.

« Ce serait beau, à titre personnel, d’affronter le PSG en Ligue des Champions. »



Interrogé par @SaberDesfa sur la possibilité d’affronter le Paris Saint-Germain en LDC avec les Liverpool, Ibrahima Konaté estime que ce serait un match spécial pour lui, étant natif de Paris. pic.twitter.com/YPnMkpDwlr — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 16, 2025

Depuis quelques mois, le nom du Français revient régulièrement dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Le pensionnaire du Parc des Princes semble bel et bien attiré par le natif de Paris. « Je viens de là-bas, c’est ma ville, où mes parents et ma famille résident. Où tous mes amis sont, rappelait le défenseur central de Liverpool à Téléfoot en février. J’ai grandi avec des gens. Lorsque j’étais à Leipzig et qu’il y avait eu Leipzig-PSG, bah ils étaient pour le PSG. Au lieu de me supporter, moi avec qui ils avaient grandi. »

Liverpool se méfie

Difficile pour lui de rester insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain. Ce qui explique peut-être sa situation chez les Reds. Malgré les offres de ses dirigeants, le défenseur central sous contrat jusqu’en 2026 n’a toujours pas prolongé. De quoi inquiéter Liverpool qui, selon Marca, commence à se demander si l’international tricolore n’imite pas Trent Alexander-Arnold, qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid librement cet été. Si les discussions n’évoluent pas, il ne serait pas étonnant de voir Liverpool transférer Ibrahima Konaté que l’on annonce également dans le viseur merengue.