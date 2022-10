Lionel Messi, une plainte ridicule qui n'inquiète pas le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Des supporters français du FC Barcelone ont contesté devant la justice de l’Union Européenne la légalité de la signature du PSG de Lionel Messi en 2021.

Voilà une information étonnante qui risque de faire sourire les dirigeants du Paris Saint-Germain. Selon les informations de L’Equipe, un socio du FC Barcelone et des supporters français du club catalan ont contesté mardi devant la justice de l’Union européenne la légalité de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain en août 2021. Les plaignants, qui sont défendus par l’avocat franco-espagnol Juan Branco estiment que le club de la capitale a pu finaliser l’arrivée de l’international argentin grâce au report en France à mai 2023 des règles du fair-play financier de l’UEFA. Un report des règles du fair-play financier qui s’assimile à leurs yeux à une aide d’État puisque les règles étaient déjà en vigueur en Espagne et avaient donc empêché au FC Barcelone de prolonger le contrat de Lionel Messi.

La Commission européenne était censée enquêter sur cette affaire selon l’avocat Juan Branco. Mais face au refus de cette commission de mener l’enquête, les plaignants se sont tournés vers le tribunal de l’Union européenne basé à Luxembourg. Ce mardi matin lors de l’audience, Juan Branco a dénoncé une « financiarisation rampante » du football et un contrôle de la gouvernance du sport « laissé à l’UEFA ». « Les disparités dont se plaignent les requérants ne relèvent pas des aides d'État » a néanmoins balayé Bruno Stromsky, du service juridique de la commission européenne. Autant dire que cette plainte de la part des supporters français du FC Barcelone n’a quasiment aucune chance d’aboutir. Dans un contexte tendu par des affaires bien plus sérieuses, le Paris Saint-Germain n’a donc pas de souci à se faire dans ce dossier qui fera plus sourire qu’autre chose les dirigeants du club de la capitale.