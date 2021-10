Lionel Messi trop timide, la star du PSG doit se réveiller

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Double buteur contre Leipzig en Ligue des Champions, Lionel Messi s’adapte doucement mais surement à sa nouvelle équipe du PSG.

Avec trois buts inscrits sous ses nouvelles couleurs, le génie argentin se montre décisif en Ligue des Champions. C’est déjà un bon début, mais les supporters du Paris Saint-Germain peuvent légitimement attendre plus de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Et pour cause, Lionel Messi est encore trop peu influent dans le jeu du PSG, y compris lorsque Neymar est absent. En attendant sa montée en puissance, Lionel Messi est logiquement épié pour ses moindres faits et gestes. Et pour l’instant, l’attitude du Ballon d’Or est absolument impeccable alors qu’il lui avait été parfois reproché à Barcelone d’agir comme un tyran dans le vestiaire.

Une « vaste connerie » sur Messi selon Alain Giresse

Un jugement biaisé selon Alain Giresse, interrogé au sujet du n°10 du Paris SG dans les colonnes de L’Equipe. « On l'a toujours présenté comme le grand chef, qui décide tout, fait l'équipe, pour moi c'est une vaste connerie. Pour en avoir parlé avec des gens au Barça, ce n'est pas sa personnalité. Qu'on le cherche plus, OK, mais ça doit venir de lui aussi. Il faudrait qu'il soit un peu plus demandeur, plus à l'origine d'actions. On le sent sur la retenue, on a l'impression que tout le monde se cherche genre "allez Leo vas-y", "ah mais non allez-y les gars." C'est bien que des joueurs de ce niveau aient de l'humilité, mais elle ne doit pas devenir un handicap. Il faut que la mécanique se mette en place, ce n'est pas le cas aujourd'hui. À Barcelone, il était dans son salon, il a grandi avec les Xavi, Iniesta, tous partageaient la même philosophie. Il doit s'affirmer à Paris » estime l’ancien footballeur de l’Equipe de France, qui attend de Lionel Messi qu’il prenne davantage le jeu du PSG à son compte dans les prochaines semaines. Dès dimanche soir au Vélodrome contre l’OM ?