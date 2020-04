L1 : Le PSG sacré champion de France le 20 mai ?

Dans : PSG.

Championnat fini ou pas, le PSG sera champion de France. Reste à savoir quand ? Quand les dirigeants seront tous d'accord...

Il y a et il y aura toujours des sujets de discorde entre les clubs de Ligue 1 au sujet du classement final qui sera pris en compte. Trois solutions sont à l’étude, mais à chaque fois, en dehors d’une saison blanche, rien ne pourra permettre de contester le titre final de l’exercice 2019-2020 au PSG. Le club de la capitale trône en tête des classements de toutes les solutions possibles, et Le Parisien s’est donc penché sur la date à laquelle le Paris Saint-Germain pourrait célébrer son 7e titre en huit ans. Maintenant que les discussions se portent sur la réunion permettant de définir le classement final, celle-ci devrait avoir lieu aux alentours du 20 mai.

C’est la date à laquelle une assemblée générale de la LFP pourrait être organisée, avec une participation comprenant des personnes présentes physiquement mais en nombre réduit, et des participants via visioconférence. Pour le moment, annoncer officiellement le classement final de la Ligue 1 est en tout cas un sujet délicat, sachant le désaccord des présidents de clubs à ce niveau. Et il y a même débat sur l’organe capable de prendre cette décision, puisque certains présidents estiment que le conseil d’administration peut entériner le classement sans attendre l’assemblée générale, ce qui n’est pas une opinion partagée par tout le monde. On part de loin, et ça promet quelques débats sans fin sur le sujet dans les prochaines semaines.