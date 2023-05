Lionel Messi supplie le Qatar, c'est la claque ‍!

Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le Paris SG, et il a largement le temps de prendre sa décision. Et pourtant, l’Argentin va très vite se décider et semble vouloir activer toutes les pistes possibles.

Humilié publiquement par le FC Barcelone en 2021 puisqu’il s’apprêtait à prolonger avec le stylo en main avant de se voir indiquer brutalement la sortie à son retour de vacances, Lionel Messi semble prêt à pardonner à son ancien club et son ex-président Joan Laporta. L’idée de revenir en Catalogne a fait son chemin et elle ravirait énormément la famille de La Pulga. Mais pour le joueur, absolument rien n’est fait, et les difficultés économiques du FC Barcelone ne sont pas anodines. Lionel Messi n’a pas envie d’être le dindon de la farce, et c’est pour cela qu’il compte bien obtenir rapidement des garanties de la part des Blaugranas. Et pas dans deux mois.

Selon Fabrizio Romano, le joueur toujours sous contrat avec le PSG pour encore quelques semaines, souhaite prendre très prochainement une décision définitive sur son avenir. C’est pour cela qu’il met une pression maximale sur le FC Barcelone pour avoir des garanties, et que le salaire proposé pour le moment ne lui convient pas du tout. Et ce n’est pas du tout exclu pour l’Argentin que cela mette un terme aux discussions avec Joan Laporta, surtout qu’il n’y a eu aucune proposition officielle d’effectuée, assure l’informateur italien.

Lionel Messi wants to make a decision on his future in the next days. 💭🇦🇷 #Messi



It does NOT guarantee that Messi will announce his new club in few days — but wants to pick future club ASAP.



No official bid from Barça yet due to FFP.



Al Hilal bid remains the same since April. pic.twitter.com/XqokWfpZ5Z