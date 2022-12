Lionel Messi refuse d'humilier la France

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lionel Messi sait l'impact qu'a eu la finale du Mondial 2022 en France, et la star argentine a également conscience que certains de ses coéquipiers ont dépassé les bornes. La Pulga évitera l'humiliation suprême.

Ces derniers jours, les rumeurs les plus folles ont circulé à ce sujet. Selon certains médias argentins et espagnols, Lionel Messi souhaitait présenter au public du Parc des Princes la Coupe du monde, qu’il a remporté il y a une semaine en finale contre la France où son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, a particulièrement brillé. L’humiliation aurait été suprême pour l’attaquant de 24 ans ainsi que pour les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels sont aussi ceux de l’Equipe de France. A en croire le journaliste Arthur Perrot, de RMC, cette information est une immense fake-news de la presse argentine. Une manière sans doute de chambrer encore davantage la France, comme si cela n’avait pas été assez fait, souvent avec très mauvais goût, par Emiliano Martinez depuis la victoire de l’Albiceleste contre les Bleus dimanche dernier aux tirs au but après un match d’anthologie (3-3).

Messi ne veut pas présenter la Coupe du monde au Parc

Selon le journaliste de RMC, Lionel Messi n’a jamais formulé aux dirigeants du Paris Saint-Germain la moindre demande afin de présenter la Coupe du monde au Parc des Princes. Aucune discussion n’a été amorcée à ce sujet dans la mesure où Lionel Messi n’y a même pas pensé. Il faut dire qu’au contraire de certains de ses coéquipiers, le capitaine de l’Argentine est très humble depuis la victoire de sa sélection face à l’Equipe de France en finale de la Coupe du monde. Cela est globalement dans la nature de Leo Messi, qui sait en plus qu’au contraire de ses partenaires argentins, il va devoir revenir en France et évoluer avec Kylian Mbappé pour le reste de la saison. Il est par conséquent impossible pour Messi de chambrer ou d’humilier la France en présentant sa Coupe du monde. Et cela fait respirer par mal de Monde au PSG, sachant que le septuple Ballon d'Or n'a toujours pas réellement digéré d'être sifflé la saison passée, au point de toujours refuser de saluer les supporters parisiens après les matchs.

De quoi réjouir les fans du Paris Saint-Germain ainsi que leurs dirigeants. Car pour Nasser Al-Khelaïfi, qui n’aime pas dire non à ses stars, il était quand même impensable que Messi présente son trophée au Parc à quelques mètres de Kylian Mbappé. Le patron qatari des champions de France, qui semble avoir convaincu la Pulga de prolonger son contrat avec le PSG d'au moins une saison, sait que Messi considère désormais le Parc des Princes comme sa nouvelle maison et Paris comme son royaume. Alors ce n'est pas un trophée, même si c'est la Coupe du Monde, qui va gâcher cette relation d'amour entre la légende argentine et le PSG, en espérant que le champion du monde fasse une bonne fois pour toute la paix avec le public parisien.