Lionel Messi, et maintenant Koulibaly, le PSG est fou !

Tandis que le Paris Saint-Germain finalise la signature de Lionel Messi, qui devrait s'engager d'ici 48 heures avec le PSG, Leonardo s'active également pour faire signer Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples. Il y a du monde dans ce secteur, mais Al-Khelaifi prépare l'avenir.

La défense du Paris Saint-Germain a toujours été un sujet de préoccupation, mais en s’offrant Sergio Ramos et Achraf Hamiki lors de ce mercato, le PSG a frappé fort. Cependant, les choses ne devraient pas s’arrêter-là si l’on en croit Santi Aouna, journaliste de FootMercato. Ce dernier affirme en effet que le club de la capitale est toujours très actif dans le dossier Kalidou Koulibaly, un nom qui a souvent été associé avec le PSG depuis quelques saisons. Cet hiver, Le Parisien avait indiqué que le solide défenseur du napoli avait acheté un appartement dans la capitale, ce qui avait étayé la thèse d’une signature imminente du joueur de 30 ans. Cela ne s’est pas concrétisé, Aurelio de Laurentiis se montrant énormément gourmand pour son joueur, le patron de Naples réclamant 100 millions d’euros.

Avec la venue de Sergio Ramos libre du Real Madrid, et la présence de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, ce dernier étant déjà apparu en forme contre Troyes, l’affaire semblait être aux oubliettes. Mais ce n’est pas le cas, puisque les agents de Koulibaly négocieraient toujours avec Leonardo dans l'optique d'un transfert dès cet été. Si cette signature pourrait sembler assez irréelle, elle pourrait confirme que Mauricio Pochettino veut s'appuyer sur un changement tactique sur le plan défensif, mais également que le Paris Saint-Germain pourrait céder un ou plusieurs joueurs dans ce secteur d'ici la fin du mercato estival. Les trois prochaines semaines seront chaudes au PSG, et la signature de Lionel Messi ne marquera pas la fin des festivités.