Lionel Messi est plus fort que jamais au PSG, c'est prouvé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi est inarrêtable en ce moment avec le PSG. Après son doublé contre Haifa en C1, il a permis aux Parisiens de prendre le dessus sur Troyes avec un but et une nouvelle passe décisive. Dans ce dernier domaine, la Pulga bat ses propres records barcelonais.

Troyes a rêvé réaliser l'exploit au Parc des Princes ce samedi après-midi. Mais, c'était sans compter sur la MSN et en particulier Lionel Messi. L'Argentin a guidé le PSG vers le succès après une prestation encore aboutie. Finies les interrogations sur son inefficacité chronique de la saison écoulée, Messi est constamment décisif avec les Parisiens depuis la reprise en août. Face à l'ESTAC, cela s'est matérialisé par un bilan d'un but marqué et d'une passe décisive délivrée. Son influence sur le sort de cette rencontre n'est pas à prouver.

Messi passeur décisif, c'est plus précoce que jamais !

Son poids sur l'attaque du PSG depuis le début de saison, non plus. Lionel Messi en est déjà à sept buts en Ligue 1 mais surtout à dix passes décisives. Cela en fait naturellement le meilleur dans le domaine en France. Un chiffre impressionnant après 12 matchs disputés seulement, de quoi lui permettre de pulvériser ses temps de passage et de battre encore un record de plus.

10 - Saisons où Lionel Messi a mis le moins de matches pour atteindre les 10 assists dans les 5 grands championnats européens :



🆕2022/23 : 12

2010/11 : 14

2018/19 : 14

2021/22 : 16

2008/09 : 19



Distributeur. #PSGESTAC pic.twitter.com/mbrYus0HlO — OptaJean (@OptaJean) October 29, 2022

En effet, Opta a mis en évidence que Messi n'avait jamais été aussi rapide pour atteindre les dix passes décisives en championnat. Sa précédente marque remontait au temps du grand Barça de Guardiola, en 2010-2011, avec 14 matchs nécessaires pour arriver aux dix passes décisives. Il surpasse aussi des saisons très prolifiques à titre personnel avec 2018-2019 (14 matchs nécessaires) et 2008-2009 (19 matches nécessaires). A noter qu'il n'avait mis que 16 matchs lors de sa première saison parisienne, symbole de son rôle de passeur pleinement assumé dans la capitale. Une preuve supplémentaire de la forme resplendissante de Lionel Messi, au grand bonheur du PSG mais aussi de l'Argentine à trois semaines du Mondial.