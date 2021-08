Lionel Messi au PSG, il a déjà son tee-shirt « Ici c’est Paris »

Dans : PSG.

Parti à 14h07 de Barcelone, l'avion privé transportant Lionel Messi, son épouse et ses enfants s'est posé à 15h31 au Bourget. Des centaines de supporters du Paris Saint-Germain ont vu le sextuple Ballon d'Or, lequel a longuement salué les fans en arborant un tee-shirt « Ici c’est Paris ».

Le suspense est désormais terminé, oui Lionel Messi va s’engager dans les prochaines heures avec le Paris Saint-Germain. Les événements se sont précipités dans la matinée, puisque peu avant midi un accord total a été trouvé entre les avocats de la Pulga et ceux du PSG. Dans la foulée, le père de Lionel Messi, qui a mené les négociations avec Nasser Al-Khelaifi, a confirmé que le sextuple Ballon d’Or partait de Barcelone pour rejoindre Paris, et quelques minutes après le footballeur de 34 ans est arrivé à l’aéroport de Barcelone accompagné de son épouse et des enfants. Après un peu plus d’1h20 de vol à bord d’un avion privé, Lionel Messi est donc arrivé au Bourget où des centaines de supporters du PSG l’attendaient, de même que des médias de toute la planète. Après une longue attente, Lionel Messi est apparu très souriant à la fenêtre d'un des salons de l'aéroport parisien, et vêtu d'un tee-shirt où était écrit « Ici c’est Paris », il a longuement salué les supporters totalement déchaînés et que la police avait du mal à contenir. Dans le même temps, le Paris SG a mis en ligne un message énigmatique via les réseaux sociaux qui laisse clairement entendre que l'annonce de la signature de la Pulga est imminente.

L’ancien joueur du FC Barcelone devrait maintenant rejoindre l’hôpital américain de Neuilly afin de subir les examens préalables à la signature de son contrat de deux ans plus une option pour une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. Afin de préserver la sécurité autour de Leo Messi, des forces de l’ordre ont été placées à la fois au Bourget, mais aussi près de l’hôpital, ainsi qu’à proximité du Parc des Princes où là aussi plusieurs centaines de supporters se massent également autour du tapie rouge. Selon la presse argentine, Lionel Messi, sa famille et ses proches seront logés au Royal Monceau en attendant de trouver un logement, c'est dans ce palace que Neymar avait lui aussi séjourné avant de s'installer dans l'Ouest parisien en 2017. Les chambres pour le clan Messi avaient été réservées dès que les négociations avaient débuté entre le PSG et la Pulga en fin de semaine passée.

De son côté, Neymar s'est déjà réjoui via les réseaux sociaux de retrouver son ami Lionel Messi au Paris Saint-Germain, quatre ans après avoir quitté le FC Barcelone. A l'époque, il avait été dit que la star brésilienne voulait sortir de l'ombre du sextuple Ballon, mais en 2019, Neymar avait alors tenté de partir du PSG pour retrouver Messi au Barça. La boucle est désormais bouclée, et c'est en Ligue 1 et sous le maillot parisien que les deux amis seront coéquipiers.