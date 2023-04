Lionel Messi demande au PSG de se bouger !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi a reçu une offre concrète d'Arabie Saoudite pour continuer sa carrière. Mais il veut rester en Europe, et est sollicité par le Barça et le PSG, qui va devoir faire beaucoup plus pour le convaincre de rester.

La séparation est en cours entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Et les médias qui ont révélé cette information ce mercredi l’ont rapidement confirmé, les positions des deux camps se sont radicalement éloignées ces dernières semaines et une prolongation de contrat n’est plus à l’ordre du jour. La situation sportive du club, les relations houleuses avec les supporters, ont fait de cette opération qui semblait bien partie en fin d’année 2022, une mission désormais bien compliquée.

Lionel Messi regarde ailleurs, mais la partie est loin d’être finie. L’Emir du Qatar pourrait décider de rehausser son offre pour convaincre La Pulga de rester. Et faute de mieux, l’Argentin se pose des questions sur son avenir. Ni Etats-Unis, ni Arabie saoudite, le septuple Ballon d’Or ne se voit pas forcément tout plaquer et quitter le football européen. Cela réduit drastiquement les solutions alors que le FC Barcelone essaye de mettre en place un plan financier et sportif pour le faire revenir, même si ce sera compliqué et probablement pas aussi magique que leur première collaboration.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023

Résultat, s’il le veut bien, et pour le moment ce n’est pas si évident que cela, le Paris SG a encore sa chance. La question du salaire est capitale, et quelque peu sensible, puisque Lionel Messi semble prêt à faire des efforts pour revenir au Barça, mais pas pour rester à Paris. Mais le nerf du problème est ailleurs selon Fabrizio Romano, qui n’évoque pas souvent ce dossier, mais a expliqué que le champion du monde 2022 ne comptait pas rester dans ce PSG-là.

Les exigences de Messi pour prolonger

Le spécialiste du mercato s’est expliqué, et selon ses informations, Lionel Messi mettrait en priorité numéro 1 pour rester au Paris SG, la faculté du club de la capitale à recruter des joueurs majeurs et à apparaitre comme un sérieux prétendant à la victoire en Ligue des Champions. Sorti deux fois en 1/8e de finale de l’épreuve depuis qu’il est à Paris, l’Argentin a du mal à digérer. Il reste à savoir ce que le clan Messi entend par des garanties, car en début de saison, alors que le PSG volait sur la Ligue 1 et terminait l’année invaincu, personne n’aurait garanti que l’aventure européenne s’arrêterait début mars.

En tout cas, le suspense va certainement durer, et peut-être que l’ancien barcelonais attend aussi une offre d’un autre grand club européen pour se décider. En tout cas, les informations de mercredi sont confirmées, il n’a actuellement pas l’intention de prolonger au PSG, et aimerait voir Nasser Al-Khelaïfi lui offrir des garanties, financières et sportives, pour prolonger au Parc des Princes. Pour le moment, le Paris SG, qui ne sait pas s’il va terminer la saison avec Christophe Galtier, est loin de pouvoir lui en offrir.