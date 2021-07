Lionel Messi au PSG, scénario catastrophe à Barcelone ?

Dans : PSG.

Le président du FC Barcelone affiche sa confiance concernant la prolongation de Lionel Messi, sauf que le Barça est exsangue financièrement. Et le Paris Saint-Germain a toujours un oeil très attentif dans ce dossier.

Actuellement au Brésil où il participe à la Copa America avec l’équipe d’Argentine, Lionel Messi est un joueur libre. Une situation totalement sidérante pour le sextuple Ballon d’Or, lequel n’a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone avant la date du 1er juillet, ce qui lui permet de garder toutes les cartes dans les mains. Du côté du Barça, le président Laporta dit et répète qu’il a confiance et que Messi sera toujours un joueur blaugrana la saison prochaine, mais les supporters aimeraient que cela se concrétise. Car pour l’instant, le FC Barcelone semble dans une impasse financière, au point même de vouloir casser les contrats de plusieurs joueurs afin de se donner de l’air en matière de charges salariales. Alors, même si Lionel Messi est plutôt enclin à signer au Barça, il ne l'a toujours pas fait, et du côté du Paris Saint-Germain on est très attentif à ce dossier.

Plusieurs sources françaises ont confirmé que Nasser Al-Khelaifi n’avait pas coupé les liens pris ces derniers mois avec le clan Messi. Et tout comme Manchester City, le PSG est prêt à partir à l’assaut de la Pulga, si le dossier stagne, ce qui est actuellement le cas. Dans le Mundo Deportivo, qui a toujours été très confiant dans ce dossier, on commence à suer à grosses gouttes. « Jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. Messi veut continuer au Barça et le club catalan se bat pour que son capitaine prolonge. Malgré cela, et au fil des jours, l'inquiétude grandit au Camp Nou quant à la difficulté de mettre en place toutes les pièces du nouveau contrat : l’aspect financier, avec la limite salariale et le fair-play financier, étant une ligne rouge impossible à franchir », explique le média catalan. Du côté du Paris Saint-Germain, on a prévenu Lionel Messi qu’il pouvait compter sur le club de la capitale pour lui faire une offre sérieuse très rapidement.