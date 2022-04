Lewandowski choisit le PSG pour débloquer sa situation

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2023, Robert Lewandowski n’est pas satisfait des échanges pour sa prolongation de contrat. L’attaquant polonais estime que les discussions n’avancent pas suffisamment vite. Du coup, le Bavarois a sollicité le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour parvenir à ses fins.

Bien avant l’ouverture du marché des transferts, les noms de grands attaquants alimentent déjà les rumeurs mercato. Tout le monde connaît la situation de Kylian Mbappé, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, et fortement annoncé au Real Madrid. De son côté, le Norvégien Erling Haaland, convoité par la plupart des cadors en Europe, n’a pas encore communiqué sa décision au Borussia Dortmund. Enfin, Robert Lewandowski fait lui aussi parler, même si son départ n’est pas vraiment d’actualité.

L’attaquant du Bayern Munich aurait été proposé au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain. Mais en réalité, il ne s’agirait que d’une manœuvre de son entourage. Le quotidien allemand Sport Bild et le journal catalan Mundo Deportivo affirment que Pini Zahavi a bien sollicité le Barça et les Parisiens, mais seulement afin de mettre la pression sur le Bayern Munich, jugé trop passif. Le Polonais sous contrat jusqu’en 2023 a en effet entamé des discussions pour prolonger. Mais les échanges avec ses supérieurs n’avancent pas suffisamment vite à son goût.

« Nous abordons les discussions de manière détendue, calmait récemment le président Herbert Hainer. Il y a encore suffisamment de temps, et nos joueurs le savent. Notre direction sportive est en échange permanent avec nos joueurs et mène les négociations contractuelles aux moments appropriés. » Apparemment, cette sérénité ne plaît pas à Robert Lewandowski ni à son agent, lequel a faussement activé deux pistes crédibles dans la mesure où le Barça, en reconstruction, et le Paris Saint-Germain, qui risque de perdre Kylian Mbappé, ont des raisons de chercher un nouveau buteur.