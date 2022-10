Les jeunes barrés au PSG, l’aveu de Galtier

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré les discours favorables à la progression des jeunes au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne les utilise quasiment jamais. L’entraîneur parisien le reconnaît, la concurrence et la pression représentent de gros obstacles pour les titis.

Année après année, le Paris Saint-Germain se démène pour retenir les meilleurs produits de son centre de formation. Un an après le défenseur central El Chadaille Bitshiabu (17 ans), c’est le milieu Warren Zaïre-Emery (16 ans) qui a accepté de signer son premier contrat professionnel au club francilien cet été, sans doute avec la garantie d’exister dans les rotations de Christophe Galtier. Mais trois mois plus tard, force est de constater que les deux talents prometteurs patientent toujours dans l’ombre.

Depuis le début de la saison, malgré le peu de solutions et les absences en charnière centrale, El Chadaille Bitshiabu n’est jamais apparu. Et pourtant… « Chad est un joueur au potentiel incroyable, assure Christophe Galtier en conférence de presse. Il est revenu tardivement dans le groupe, car il était victime d’une importante blessure musculaire. Il n’a pas fait la préparation avec nous et il ne peut pas beaucoup jouer dans sa catégorie. C’est un joueur sur qui on fonde beaucoup d’espoir, il est sérieux. »

Le problème pour le défenseur central, c’est que l’entraîneur parisien ne peut pas se permettre de le tester dans des matchs importants. « Ce n’est pas parce qu’on est passé à une défense à quatre qu’il n’aura pas la possibilité de s’exprimer. Il travaille sérieusement, mais il y a une exigence et obligation de résultat au PSG, a expliqué le technicien. Tous les matchs sont difficiles et cela demande un peu plus de vécu, de maitrise. Si on pliait nos matchs plus rapidement, évidemment qu’il serait rentré en cours de match. »

« S’ils étaient dans d’autres clubs… »

Idem pour le milieu apparu à deux reprises (pour huit minutes au total) à qui Christophe Galtier conseillerait presque de partir en prêt. « Si Warren, tout comme Chad et d’autres joueurs que nous avons, étaient dans d’autres clubs, on les aurait peut-être déjà vus sur les terrains de Ligue 1, a-t-il avoué. Ils sont confrontés à une concurrence incroyable au PSG, mais cette concurrence leur permet dans chaque séance d’entrainement d’élever leur niveau. Warren travaille très bien. C’est possible de le voir demain face à Ajaccio. » Si leur situation n'évolue pas d’ici cet hiver, les deux titis pourraient bien envisager un départ.