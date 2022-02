Les chiffres tombent, le PSG se prend une claque

Grâce aux arrivées de stars mondiales comme Neymar et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a fait grimper ses recettes commerciales. Le service marketing du club francilien se dit fier de ses chiffres. Mais à l’échelle européenne, le vice-champion de France en titre a encore du retard sur les plus gros vendeurs de maillots.

Via une étude relayée par Euromericas Sport Marketing, le classement des clubs qui vendent le plus de maillots en Europe a été dévoilé. Une hiérarchie plutôt inattendue car dominée par le Bayern Munich avec un total de 3,25 millions de maillots vendus en 2021. A croire que le champion d’Allemagne fait partie des équipes les plus populaires du continent. La tunique bavaroise a en effet plus de succès que celle du Real Madrid (3,05), de Liverpool (2,45) et même Manchester United (1,95), qui a pourtant dû gonfler ses ventes après le retour de Cristiano Ronaldo. Et ce n’est pas la seule surprise de ce classement.

/Thread/ The top 10 best selling football jerseys in Europe have been revealed, and there’s a rather surprising top seler. Despite Lionel Messi’s marquee move to #PSG and Cristiano Ronaldo’s blockbuster #ManchesterUnited switch, Bayern have topped the list for 2021 #SportBusiness pic.twitter.com/oBMLbUSBoD