Les arbitres préfèrent Aulas au PSG, Didier Roustan y va fort

Par Nicolas Issner

Plus d’une semaine après la défaite à Nantes, le PSG et Leonardo ne se sont toujours pas remis d’un arbitrage jugé inapproprié. Didier Roustan y voit un étrange problème.

Quelques jours après la victoire face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain remettait les pieds sur terre à la Beaujoire après une défaite (3-1) face au FC Nantes. Un revers logique, le deuxième en Ligue 1 cette saison après celui à Rennes début octobre, mais sûrement accentué par un arbitrage peu inspiré de M. Lesage, lourdement critiqué après la rencontre par Marco Verratti ou Leonardo. Pour Didier Roustan, consultant chez la chaîne L’Équipe, le Paris Saint-Germain est victime d’un mauvais jugement, et n'a pas le droit à la clémence que peut avoir un certain Jean-Michel Aulas. Ce dernier a récemment bénéficié d'un mea culpa pour l'erreur commise lors d'OL-Lille. « Je trouve déplacé l’attitude du Directeur Technique de l’Arbitrage (qui n’a jamais répondu au PSG). Alors le PSG, tu peux dire qu’ils pleurent, ils se plaignent… De toute façon, ils ont toujours le mauvais rôle. Mais le PSG et Leonardo ont demandé de parler à la DTA, sans méchanceté. Il n’arrive pas avec un tank non-plus ! Depuis le mois de novembre, ils ne lui ont jamais répondu ! Jean Michel Aulas, il y a un pet de souris et tout le monde va lui parler tout de suite ! Donc quelque part il y a quelque chose qui ne va pas avec les arbitres ! Si tu veux faire avancer les choses, il faut que les gens se rencontrent. Il te demande de te rencontrer depuis le mois de novembre, on est début mars… Tu trouves ça normal ?! » a déclaré Didier Roustan.

Verratti sanctionné, Leonardo le sera bientôt

🗨 "C'est très clément...c'est un moindre mal"



Marco Verratti a écopé de 2 matchs de suspension dont 1 avec sursis ➡ Il s'en tire bien l'italien ? 🤔

Verratti et Leonardo sont les deux principaux parisiens à être montés au créneau pour crier au scandale. Le milieu de terrain italien a d’ailleurs écopé de deux matchs de suspension dont un ferme, ce mercredi par la commission de discipline. « Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s'est fait chier dessus avec les arbitres » déclarait Marco Verratti à la fin du match à Nantes. De son côté, le directeur sportif brésilien avait également poussé un coup de gueule. « Aujourd'hui il y a la défaite, c'est clair, on a perdu. Mais il y a aussi un jugement par rapport au comportement de l'arbitre. Je ne dis plus rien, vous regardez les images et vous jugez » lançait Leonardo en zone mixte. Ce dernier risque une lourde sanction devant la commission de discipline le 5 mars prochain.