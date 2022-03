Leonardo, son coup de coeur vaut toujours aussi cher

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans l’optique de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato, le PSG a ciblé Paul Pogba mais pense également à Sergej Milinkovic-Savic, dont le prix n'a pas bougé malgré le temps qui passe.

Ces dernières années, le nom de l’international serbe de la Lazio Rome a souvent été associé au Real Madrid, à Manchester United ou encore au Paris Saint-Germain. Sergej Milinkovic-Savic, qui se sent comme chez lui à la Lazio Rome, n’a finalement jamais franchi le pas. Mais à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le prochain mercato estival pourrait être l’occasion pour « SMS » d’aller voir ailleurs. Sous contrat avec la Lazio jusqu’en juin 2024, le natif de Lleida pourrait faire l’objet de nouvelles propositions de la part de gros clubs européens. Manchester United est de nouveau cité, les Red Devils s’intéressant de près à Sergej Milinkovic-Savic pour compenser le probable départ de Paul Pogba, dont le contrat à Manchester United expire au mois de juin.

Manchester United et le PSG sur Milinkovic-Savic

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Mais à en croire le journal italien aux pages roses, le Paris Saint-Germain est également dans la bataille. Et pour cause, le directeur sportif parisien Leonardo, qui aime faire ses emplettes en Italie, est un grand fan de l’homme aux 27 matchs de Série A cette saison (8 buts, 9 passes décisives). Le tarif fixé par le président romain Claudio Lotito est néanmoins très dissuasif. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Lazio Rome ne lâchera pas Sergej Milinkovic-Savic pour une somme inférieure à 70 millions d’euros, un prix colossal pour un joueur ne comptant que sept petits matchs de Ligue des Champions depuis le début de sa carrière. Le PSG, qui cherche à se renforcer au milieu de terrain et qui rêve de Pogba et Kanté sans pour autant être certain de pouvoir les attirer, pourrait donc se lancer à la quête de Sergej Milinkovic-Savic. En sachant pertinemment que ce dossier sera très onéreux, sans pour autant avoir de garanties sportives au plus haut niveau.