LeBron James au PSG, Mbappé dunke sur la tête de Nasser

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres en ce moment du côté du PSG. Difficile de savoir si le champion du monde 2018 sera encore Parisien la saison prochaine.

Pas un été passe ces dernières années sans que Kylian Mbappé soit au coeur de rumeurs de transfert. Alors qu'on pensait le joueur français intouchable durant cette intersaison, c'est tout le contraire qui se produit. Et ce depuis sa lettre envoyée à sa direction pour informer de son désir de ne pas prolonger au-delà de l'été 2024. De quoi mettre sa direction en colère mais aussi en alerte, car le PSG ne laissera pas partir Mbappé libre de tout contrat. C'est donc panique générale dans la capitale et les champions de France paraissent plus enclin que jamais à vendre leur attaquant de 24 ans. Si pas mal de critiques fusent concernant le comportement de Kylian Mbappé, Daniel Riolo pense qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose.

Mbappé, une logique américaine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pour RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet, en mettant en perspective la mentalité très NBA de Kylian Mbappé. « Très honnêtement, le club ne peut pas lui reprocher grand-chose. C’est le club qui s’est enfermé avec ce contrat alambiqué l’année dernière. A force d’en avoir quasiment fait un problème politique, quasi diplomatique entre la France et le Qatar puisque le président de la République est intervenu sur ce dossier. (...) Mbappé, lui, dans sa tête, tout est clair. Il y a un contrat, il le respecte à la lettre. On lui donne une ‘clause player’ comme cela s’appelle en NBA et Kylian Mbappé, tout son modèle de plan de carrière est calqué sur les grands champions de la NBA. Culturellement, ce n’est pas tellement dans nos habitudes mais lui n’a pas menti. Il a dit : Vous m’offrez la possibilité d’avoir une clause d’un an. Et il avait averti qu’il ne la prendrait pas. (...) Le Qatar, dans la gestion du club, fait n’importe quoi depuis plus de dix ans. Eux n’ont pas du tout un management US à la NBA, eux ont un mangement à la qatarie, à l’affect », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui a également précisé que ces rumeurs de départ autour de Mbappé mettaient le football français en panique. Pour rappel, Vincent Labrune, patron de la LFP, mettra en vente les droits TV du football français en septembre prochain...