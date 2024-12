Le Real prévient le PSG, il arrive dans ce dossier en or

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de Mohamed Salah et pourra se laisser tenter si l'Egyptien ne prolonge pas à Liverpool. Ce sera exactement pareil pour le Real Madrid désormais.

Déchainé avec Liverpool, Mohamed Salah est en train de porter les Reds en Europe et en Angleterre. Avec pourquoi pas une année impériale pour le Pharaon, qui pourrait même prétendre au Ballon d’Or s’il continue sur cette incroyable lancée de transformer tous ses ballons offensifs en gestes décisifs. Malgré cette forme exceptionnelle et son importance capitale, l’Egyptien ne semble pas être une priorité des dirigeants de Liverpool. Cela alors qu’il est à sept mois de la fin de son contrat, et peut donc discuter librement avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2025, soit dans moins d’un mois. Une perspective qui ne semble pas inquiéter le club de la Mersey, qui attend patiemment de voir comment les négociations peuvent se lancer.

En attendant, il y a des clubs qui ne vont pas perdre de temps. Le PSG est sur le coup même si Nasser Al-Khelaïfi assure qu’il n’a pas encore franchi la zone rouge en contactant directement Mohamed Salah ou Liverpool. « J'aime Salah, notamment parce qu'il vient de notre région du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu'il a fait en Premier League avec Liverpool. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour Liverpool. Nous ne lui avons donc jamais parlé. Il faut respecter Liverpool et le joueur, il a un contrat avec Liverpool et nous ne lui avons jamais parlé », a assuré le président du PSG, qui ne veut pas sauter les étapes. Cela malgré l’intérêt du Real Madrid.

Le Real Madrid veut Salah pour zéro euro

La radio anglaise Team Talk et le média espagnol Fichajes annoncent que Florentino Pérez est en effet prêt à bouger, mais à une seule condition. Celle de voir Salah être totalement libre de partir, et donc ne pas prolonger à Liverpool. Avec sa capacité à évoluer sur l’aile droite, il est vu comme un joueur capable de changer le visage de l’attaque madrilène. Et le faire venir sans indemnité de transfert serait une opération appréciable, après celle réalisée dans le même genre avec Kylian Mbappé et sa fin de contrat au PSG. Autant dire que Liverpool a intérêt à se bouger sérieusement dans ce dossier, sous peine de voir l’Egyptien se laisser tenter, à 32 ans, par un dernier grand défi dans sa carrière.