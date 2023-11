Le Qatar vend une partie du PSG, pluie d'or sur Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncée depuis un an, la vente d'une partie du capital du Paris Saint-Germain est imminente. Qatar Sports Investments reste aux commandes, mais cela permet de faire rentrer une somme colossale dans ses caisses.

Nasser Al-Khelaifi l'avait indiqué en marge du Mondial organisé au Qatar, QSI étudiait de très près l'entrée dans le capital du PSG d'un nouvel investisseur. Cependant, le grand patron des champions de France avait été clair, il était hors de question que Doha abandonne Paris, acheté en 2011 à Colony Capital pour à peine plus de 50 millions d'euros. Désormais valorisé à 4 milliards d'euros, le Paris Saint-Germain est devenu une marque mondiale, et cela même si les champions de France courent toujours derrière une première Ligue des champions.

Et ce samedi, The Athletic a obtenu confirmation que de nouveaux investisseurs s'apprêtaient à acquérir une part minoritaire. A priori, il devrait s'agir du groupe américain Arctos Partners, un fonds d’investissements lancé en avril 2020 et basé au Texas qui cette semaine a, par exemple, pris des parts dans l'écurie Aston Martin en Formule 1.

Canadian billionaire Lawrence Stroll has sold a minority stake in the Aston Martin F1 team to US private equity firm Arctos Partners https://t.co/Nudj4xnNoi — Bloomberg Markets (@markets) November 16, 2023

Marc Armstrong, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain, confirme dans le média anglais que cette entrée d'un nouveau partenaire se précise, mais il répète qu'il ne s'agit en aucun cas d'un désengagement du Qatar, bien au contraire. « Nous n'avons aucun intérêt à vendre le club, il s'agira d'une participation minoritaire. Les propriétaires (Ndlr : QSI) sont plus que jamais engagés dans le club, comme en témoignent l'argent que nous avons dépensé pour Poissy (Ndlr : le nouveau centre d'entraînement du PSG) et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade : ce sont tous deux des investissements à long terme. C’est une opportunité de faire passer notre activité à un niveau supérieur et particulièrement sur des marchés clés, comme les États-Unis (...) Cette entreprise a l’habitude d’investir dans des franchises sportives, elle a de l’expérience et du savoir-faire au sein de son conseil consultatif et nous pouvons travailler ensemble pour faire passer notre entreprise au niveau supérieur », précise le dirigeant parisien, qui ne dévoile pas quel pourcentage précis du capital va prendre Arctos Partners. Quoi qu'il en soit, cela va doper les finances du Paris Saint-Germain.

De l'argent pour le Qatar ou pour le PSG ?

Le PSG a actuellement une valeur estimée à 4 milliards d'euros et pour s'offrir les 5 à 15% des champions de France, ce que CBS affirmait il y a quelques semaines, le fonds d'investissements va devoir débourser entre 200 et 600 millions d'euros si l'on prend la fourchette haute. Un sacré pactole pour Qatar Sports Investments, même si tout ne sera pas dépensé sur le marché des transferts. Car on prête l'intention à QSI d'investir dans d'autres clubs européens et même en Amérique du PSG. Le Paris Saint-Germain ne va pas se gaver, même si son propriétaire va clairement faire une énorme affaire.