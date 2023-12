Le Qatar ‍: Une folie au mercato pour faire gagner le PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Peu utilisé par Erik ten Hag depuis le début de la saison à Manchester United, Casemiro figure dans les petits papiers du PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain souhaite profiter du mercato afin de procéder à quelques réajustements au sein de son effectif. Le club parisien est à l’affût d’une opportunité au poste de latéral gauche, où Nuno Mendes est abonné à l’infirmerie, ce qui limite grandement les possibilités de Luis Enrique. Un milieu de terrain pourrait également débarquer car les blessures cumulées de Warren Zaïre-Emery puis de Fabian Ruiz ont mis en lumière des manques dans ce secteur de jeu avec un effectif assez limité sur le plan quantitatif. C’est ainsi que d’après les informations du Sun, le Paris Saint-Germain est très attentif à la situation d’un certain Casemiro.

Longtemps considéré comme le meilleur milieu défensif du monde lors de ses grandes années au Real Madrid, l’international brésilien a rejoint Manchester United en aout 2022. Un choix qu’il doit amèrement regretter au vu des résultats catastrophiques des Red Devils, notamment sur la scène européenne avec une terrible quatrième place en Ligue des Champions, derrière des clubs comme Galatasaray ou Copenhague. Lassé par sa situation à Manchester, où Erik ten Hag ne fait même pas de lui un titulaire indiscutable, Casemiro envisage de partir à deux ans et demi du terme de son contrat.

Le PSG prêt à bondir sur Casemiro ?

Une aubaine pour le PSG, qui cherche toujours un taulier à ce poste et qui voit en Casemiro le joueur idéal pour accompagner de jeunes éléments tels que Vitinha, Zaïre-Emery ou Ugarte. Dans ce dossier, c’est l’Arabie Saoudite qui représente la principale menace pour le Paris Saint-Germain. En tête du championnat de la Saudi Pro League, Al-Hilal est sur les rangs, prêt à dégainer une offre de contrat mirobolante à Casemiro. Le milieu défensif brésilien de 31 ans étant encore lié à Manchester United jusqu’en 2026, il faudra se mettre d’accord avec le club anglais sur l’indemnité de transfert, ce qui ne sera pas simple puisque les Mancuniens ont déboursé 70 millions d’euros pour l’arracher au Real Madrid il y a un an et demi. Reste à voir quel sera le prix fixé par le club britannique et si le PSG est prêt à une folie au mois de janvier pour s’attacher les services d’un tel joueur.