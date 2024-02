Le PSG viré du Parc, Rachida Dati entre dans la mêlée

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain est toujours face à un dilemme avec le Parc des Princes. Si Nasser Al-Khelaïfi a prononcé son souhait de quitter l'enceinte mythique parisienne, plusieurs personnalités militent que ne pas en arriver là, notamment Rachida Dati, la ministre de la Culture et ancienne et future candidate à la Mairie de Paris bien sûr.

Vainqueur 2-0 de la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale a pris une grosse option sur la qualification pour les quarts de finale de la C1. Évidemment, tous les supporters parisiens ont exulté après ce résultat favorable face au club basque. L'occasion pour Rachida Dati d'évoquer les négociations ardues entre la mairie de Paris et le PSG concernant le Parc des Princes. Sur X (ex-Twitter), la ministre de la Culture a félicité les hommes de Luis Enrique tout en envoyant un tacle dissimulé à Anne Hidalgo pour les élections municipales de Paris en 2026, avant d'évoquer son souhait que le PSG reste au Parc des Princes.

Rachida Dati se range derrière le PSG et tacle Hidalgo

Bravo au @PSG_inside qui fait la fierté des #Parisiens. Toutes les grandes capitales ont un grand club !

Le #PSG doit rester Parisien.

Vivement #ChangerParis #2026https://t.co/cIHHtEFCRw — Rachida Dati ن (@datirachida) February 14, 2024

« Bravo au PSG, qui fait la fierté des Parisiens. Toutes les grandes capitales ont un grand club. Le PSG doit rester parisien. Vivement #ChangerParis #2026 » a écrit la ministre, vraisemblablement pas d'accord avec les décisions de la mairie de Paris, qui refuse catégoriquement de céder le Parc des Princes au PSG, qui menace alors ouvertement de trouver un autre stade désormais. Nasser al-Khelaïfi a d'ores et déjà annoncé sa volonté de dénicher une nouvelle enceinte pour le club qu'il préside. Plusieurs lieus sont étudiés, même si la tâche semble encore compliquée et floue aujourd'hui. Toujours est-il que le PSG met la pression à Anne Hidalgo et que Rachida Dati semble se ranger du côté des Qataris. L'ancienne garde des Sceaux envoie surtout un tacle à sa concurrente politique en vue des prochaines élections parisiennes.